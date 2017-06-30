Парламент Германии одобрил однополые браки

Парламент Германии в пятницу, 30 июня, большинством голосов одобрил законопроект, предусматривающий полное и равноправное признание однополых браков. За проголосовали 393 депутата, против - 226, четыре парламентария воздержались.

Блок партий Христианско-демократический союз и Христианско-социальный союз (ХДС/ХСС), представители которого составляют большинство в правящей коалиции, традиционно выступали против признания однополых браков.

Однако 26 июня федеральный канцлер Германии, председатель ХДС Ангела Меркель объявила, что выступает за то, чтобы при возможном будущем голосовании о разрешении браков для однополых пар все депутаты принимали решение самостоятельно "по зову совести", а не руководствуясь общепартийной позицией и соблюдая фракционную дисциплину.

Меркель голосовала против "брака для всех"

Между тем сама Меркель проголосовала против. "Для меня брак, согласно Основному закону, это союз мужчины и женщины, — пояснила свою позицию после голосования канцлер. — И поэтому сегодня я не голосовала за этот законопроект". В то же время Меркель выразила надежду, что "сегодняшнее решение бундестага добавит частичку мира и социального единства" в жизнь немецкого общества.

До 1969 года гомосексуальные связи в Германии уголовно преследовались. Однополые союзы регистрируют в Германии с 2001 года. Свои отношения к 2017 году официально оформили 34 тысячи гомосексуальных пар. Однако до настоящего времени гомосексуальные пары могли зарегистрировать свои отношения лишь в форме однополых партнерств. Такие союзы обладали меньшими правами, чем гетеросексуальные браки. В частности, они не пользовались льготами при налогообложении, предусмотренными в Германии для лиц, состоящих в браке, не могли усыновлять детей.

По данным соцопросов, большинство жителей Германии поддерживают однополые браки.