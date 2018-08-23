Парламент Чехии признал оккупацией события 1968 года

В голосовании приняли участие 145 из 156 депутатов, при этом ни один не высказался против.

Инициатор голосования, лидер фракции Христианско-демократического союза (KDU-ČSL) Ян Бартошек заявил, что резолюция должна стать посланием для общественности и других государств, "в том числе России".

21 августа 1968 года полумиллионная группировка войск стран Варшавского договора, большинство которой составили советские военные, вошла на территорию Чехословакии, и, не встретив сопротивления армии, в течение суток установила контроль над всеми ключевыми пунктами в стране. Пассивное сопротивление союзникам оказывало гражданское население в городах: в Праге сбивали таблички с названиями улиц и указатели, прятали городские карты, препирались с военными на улицах. В результате было убито более 100 граждан Чехословакии, в основном мирных жителей.