19.04.2017, 17:28

Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня

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bbcrussian.com
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Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня
Foto: NEIL HALL, Reuters

Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент 8 июня.


За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против — 13.
Накануне Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока.


При этом ранее она исключала возможность проведения выборов до 2020-го года.


В интервью Би-би-си британский премьер заявила, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах, поскольку "предпочитает общение с избирателями".


В ответ на это лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в уклонении от открытого сражения в телеэфире, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.


Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года после ухода Дэвида Кэмерона.

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