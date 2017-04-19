Парламент Британии поддержал проведение досрочных выборов 8 июня

Британский парламент поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о проведении досрочных всеобщих выборов в парламент 8 июня.



За проведение досрочных выборов проголосовали 522 депутата палаты общин, против — 13.

Накануне Мэй заявила о намерении просить парламент объявить выборы на три года раньше срока.



При этом ранее она исключала возможность проведения выборов до 2020-го года.



В интервью Би-би-си британский премьер заявила, что не будет участвовать в предвыборных теледебатах, поскольку "предпочитает общение с избирателями".



В ответ на это лидер лейбористов Джереми Корбин обвинил премьера в уклонении от открытого сражения в телеэфире, а либеральные демократы призвали телевизионщиков выставить пустое кресло вместо Терезы Мэй.



Мэй возглавила британское правительство в июле 2016 года после ухода Дэвида Кэмерона.