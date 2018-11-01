Парламент Армении вновь не смог избрать премьер-министра и будет распущен

Сообщается, что единственным кандидатом, который был выставлен на участие в выборах, был и.о. премьер-министра Никол Пашинян. Фракция АРФ ”Дашнакцутюн” и блок ”Царукян” отказались от участия в голосовании. Воздержались 13, ”за” и ”против” кандидата голосов отдано не было.

В соответствии с конституцией страны, после этого парламент будет распущен.

Ранее сообщалось, что на досрочный роспуск законодательного органа пошел сам Пашинян, который хочет возглавить правительство, сформированное вновь избранным парламентом.