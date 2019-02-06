Папа римский впервые признал факты домогательств священников к монахиням

Папа римский Франциск впервые публично признал факты сексуального насилия священников и епископов в отношении монахинь. "Да, были такие священники и даже епископы, которые делали это", — сказал он на борту папского самолета, возвращаясь после визита в Объединенные Арабские Эмираты в Ватикан во вторник, 5 февраля.

По словам понтифика, сексуальное насилие против монахинь может случиться повсюду, однако особенно часто это происходит в "некоторых новых общинах и в некоторых регионах". При этом он не уточнил, о каких именно общинах и регионах идет речь. Франциск сказал, что руководство церкви уже давно работает над решением данной проблемы, некоторые священники были отстранены от служения, а женские приходы, где сексуальное насилие происходило особенно часто, расформированы.

Франциск отметил, что еще его предшественник Бенедикт "нашел в себе мужество расформировать одну такую общину, в которой укоренилось женское рабство, рабство, доходившее до сексуального порабощения женщин со стороны священников и основателя общины". Представитель Франциска пояснил, что понтифик имел в виду конгрегацию Созерцательных сестер Общества Святого Иоанна во Франции. Папа отметил, что Бенедикт был весьма твердым и последовательным и начал расследование в отношении еще одной общины, "повинной в сексуальном и экономическом разложении".

Резонансный скандал

Церковь не может отрицать подобные случаи, подчеркнул Франциск, добавив, что у церковного руководство достаточно воли, чтобы принять более решительные меры.