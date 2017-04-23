23.04.2017, 08:59

Папа римский сравнил центры для мигрантов с концентрационными лагерями


bbcrussian.com
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Paavst Franciscus
Paavst FranciscusFoto: Pool, REUTERS

Папа римский Франциск призвал все страны мира прекратить содержать мигрантов в специальных центрах, многие из которых, по его словам, напоминают концлагеря.


При этом он высоко оценил деятельность властей тех государств, которые активно помогают мигрантам, выделив среди них Грецию и Италию.


Франциск отметил, что в современном мире международные соглашения кажутся более важными, чем права человека.


Папа произнес эту речь на встрече с семьями беженцев в католической церкви.
Он сказал, что не знает, как семьям удалось покинуть миграционные центры, которые он посетил в прошлом году в Греции.


Многие из тех, кто так поступил, были отправлены обратно в Турцию, откуда они прибыли.

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