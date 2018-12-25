Папа римский пожелал православным церквам в Украине "сестринских отношений"

Римский первосвященник также выразил надежду на то, что Рождество усилит братские узы на Корейском полуострове, чтобы "продолжить начатый путь к сближению". Франциск также упомянул о конфликтах в Венесуэле, Никарагуа, Йемене и странах Африки. Он особо воздал дать уважения христианам, которые могут праздновать Рождество лишь в трудных условиях, а также всем меньшинствам, которые лишены своих прав.

10 тысяч верующих на рождественской мессе

Накануне вечером, 24 декабря, папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. По случаю католического Рождества он призвал к простому образу жизни и взаимопомощи. "Вифлеемский младенец открыл новую модель жизни: не поглощать и скопидомствовать, а делиться и жертвовать", — сказал он.

Одновременно римский первосвященник раскритиковал "ненасытную жадность в истории человечества", которая, по его словам, ведет к тому, что "лишь немногие чревоугодничают всласть, в то время как столь многие лишены хлеба насущного".

"Название "Вифлеем" означает "Дом хлеба". Здесь в яслях родился Господь, чтобы разделить Себя с людьми и насытить их Собой. Ясли со всей ясностью показали, что жизнь кормит не имущество, а любовь, не выставляемое напоказ пресыщение, а простота", — подчеркнул Франциск.

Мессу, которую служил папа римский, транслировали в прямом эфире 120 телекомпаний по всему миру. На саму рождественскую службу в Соборе Святого Петра собрались около 10 тысяч верующих, многочисленные кардиналы и епископы.