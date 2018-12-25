Папа римский пожелал православным церквам в Украине "сестринских отношений"(39)
Выступая с рождественским посланием "Urbi et Orbi", папа римский пожелал "христианским общинам" в Украине "установления сестринских и дружеских отношений".
Выступая с рождественским посланием "Urbi et Orbi", папа римский пожелал "христианским общинам" в Украине "установления сестринских и дружеских отношений".
Папа римский Франциск сказал, что Украина "может оправиться от пережитых страданий и восстановить достойные условия жизни для своих граждан лишь в гармонии, уважающей права каждого народа". Выступая с рождественским посланием "Urbi et Orbi" ("Городу и миру") по случаю католического Рождества во вторник, 25 октября, понтифик также затронул нынешний конфликт в Украине между православными церквами, пожелав "христианским общинам" в этой стране "установления сестринских и дружеских отношений".
По поводу конфликта на Ближнем Востоке, понтифик сказал, что "восстановление диалога и следование по пути мира зависит от израильтян и палестинцев". "Возлюбленной и измученной Сирии" Франциск пожелал вновь обрести "братство" с помощью мирового сообщества.
Римский первосвященник также выразил надежду на то, что Рождество усилит братские узы на Корейском полуострове, чтобы "продолжить начатый путь к сближению". Франциск также упомянул о конфликтах в Венесуэле, Никарагуа, Йемене и странах Африки. Он особо воздал дать уважения христианам, которые могут праздновать Рождество лишь в трудных условиях, а также всем меньшинствам, которые лишены своих прав.
Накануне вечером, 24 декабря, папа римский Франциск провел рождественскую мессу в соборе Святого Петра в Ватикане. По случаю католического Рождества он призвал к простому образу жизни и взаимопомощи. "Вифлеемский младенец открыл новую модель жизни: не поглощать и скопидомствовать, а делиться и жертвовать", — сказал он.
Одновременно римский первосвященник раскритиковал "ненасытную жадность в истории человечества", которая, по его словам, ведет к тому, что "лишь немногие чревоугодничают всласть, в то время как столь многие лишены хлеба насущного".
"Название "Вифлеем" означает "Дом хлеба". Здесь в яслях родился Господь, чтобы разделить Себя с людьми и насытить их Собой. Ясли со всей ясностью показали, что жизнь кормит не имущество, а любовь, не выставляемое напоказ пресыщение, а простота", — подчеркнул Франциск.
Мессу, которую служил папа римский, транслировали в прямом эфире 120 телекомпаний по всему миру. На саму рождественскую службу в Соборе Святого Петра собрались около 10 тысяч верующих, многочисленные кардиналы и епископы.
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