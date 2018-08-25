Папа Римский обещал любой ценой искоренить педофилию в лоне Церкви

Франциск при этом признал, что допущение подобных преступлений со стороны тех, "кто должен защищать и оберегать несовершеннолетних", стало провалом для всей церковной организации и ее руководства. "Это останется причиной стыда и страдания для всей католической общины", — добавил Папа.

Одним из основных пунктов программы ирландского визита понтифика станет его встреча с жертвами священников-педофилов. Участники встречи приехали с пяти континентов. Кроме того, Франциск, ранее назвавший священников-педофилов черным пятном Церкви и носителями "самого большого греха", вознесет молитву за всех, кто пострадал от их преступлений.

Скандал о педофилии в лоне Римско-католической церкви разразился во время понтификата предшественника Франциска — Папы Бенедикта XVI — и, как предполагается, послужил толчком к его отречению от престола в 2013 году. Сведения о надругательствах священников над маленькими прихожанами, а также о фактах сокрытия этих преступлений высокопоставленными церковными иерархами стали поступать со всех концов света.

В разных странах и в Ватикане начались громкие процессы по обвинениям священников, а Папа Франциск учредил специальную комиссию по защите прав несовершеннолетних, которая занимается расследованием случаев педофилии.