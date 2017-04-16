Папа римский напомнил, что Иисус на стороне беженцев

В Ватикане прошла праздничная пасхальная месса. Перед десятками тысяч, собравшимися на площади Святого Петра, Папа римский Франциск напомнил о страданиях беженцев и конфликтах по всему миру.

В традиционном пасхальном послании Urbi et Orbi ("Городу и миру") папа римский Франциск напомнил о страданиях миллионов беженцев. Воскресший Иисус стоит на стороне тех, кто "вынужден покинуть родину из-за вооруженных конфликтов, террористических атак, голода или угнетающих режимов", сказал понтифик на площади Святого Петра в Ватикане, обращаясь к десяткам тысячам собравшихся людей.

Особое место в речи понтифика, которую он произнес после праздничной пасхальной мессы, было уделено ситуации в Сирии. Он назвал "позорным нападением" атаку на колонну автобусов с беженцами в пригороде Алеппо, в результате которой погибло более 100 человек. Мирные жители в Сирии страдают от войны, которая не прекращает сеять смерть и ужас, сказал папа римский.

Понтифик обратился к богу с просьбой направить действия тех, кто "ищет мира и справедливости", и придать мужества тем представителям власти, которые могут "прекратить распространение конфликтов и торговлю оружием". Франциск напомнил о страданиях людей на Украине, в Израиле, Ираке, Йемене, Судане, Сомали, Конго и Венесуэле.

"Мы все проиграем, если позволим греху овладеть нами, сойдем с правильного пути и будем скитаться, подобно потерянным овцам", — сказал он.