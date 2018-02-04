Папа Римский Франциск провозгласил 23 февраля 2018 года Днем молитвы и поста

С такой инициативой, выдвинутой во имя торжества мира, понтифик выступил в ходе своей традиционной воскресной проповеди Angelus, обращаясь из окна Апостольского дворца к тысячам паломников, заполнивших площадь Святого Петра в Риме.

"Перед лицом трагического развития конфликтных ситуаций в разных районах мира приглашаю всех верующих принять участие в специальном Дне молитвы и поста во имя торжества мира", — приводит слова римского первосвященника ТАСС.

Франциск отметил, что особую озабоченность вызывает обстановка в Демократической Республике Конго и Южном Судане. Папа выразил надежду на то, что его призыву последуют представители всех христианских конфессий, а также всех других религий.

Как напоминает Reuters, Южный Судан сильно пострадал от затяжной гражданской войны и вызванного ею гуманитарного кризиса. А в Конго продолжаются беспорядки после расстрела полицейскими в декабре демонстрантов, протестующих против президента Жозефа Кабилы.