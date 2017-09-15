Паника и давка: очевидцы о взрыве в лондонском метро

Полиция Лондона объявила взрыв в поезде на станции метро Парсонс-Грин терактом. Би-би-си собрала рассказы очевидцев о том, что там произошло.

Житель Люк, который в момент взрыва находился в поезде, рассказывает, что контейнер взорвался, когда поезд подъезжал к станции.

"Это произошло как раз в тот момент, когда мы подъезжали к станции метро. Все кучей выбежали из метро на улицу, и я почувствовал сильный запах, как будто что-то горит", — рассказал он в интервью радио Би-би-си.

"Все вели себя организованно — быстро вышли из поезда, поддерживали друг друга", — добавил он.

Контейнер, который взорвался в вагоне, на фотографиях выглядит как ведро в пластиковом пакете. Крис Уайлдиш, находившийся в поезде, рассказывает, что увидел, как ведро загорелось, но пламя было слабым. Затем последовал взрыв.

Эмма Стиви, которая находилась на станции в момент взрыва, рассказывает, что среди пассажиров началась паника.

"Мы бежали, как будто спасаясь от смерти. Я сбежала по лестнице вниз, а потом люди начали просто сваливаться в кучу — они падали, пытаясь убежать. Подо мной лежали две женщины, а справа от меня — маленький мальчик, он ударился головой о бетонный пол", — рассказывает 27-летняя Стиви.

Корреспондент Би-би-си Риз Латиф по дороге на работу стала очевидцем событий на станции. Она рассказала: "Началась паника, когда люди поспешили покинуть поезд, услышав шум, похожий на взрыв. Люди получили порезы и царапины, пытаясь убежать с места происшествия. Было много паники".

"О давке говорят почти все очевидцы. Поезд в момент взрыва был забит", — рассказывает Ричард Эйлмер-Холл.

"Вдруг началась паника, все начали кричать, было очень много крика", — рассказывает он.

"Женщина, стоявшая на платформе, сказала, что видела пакет, а потом услышала вспышку и шум, и это, очевидно, был взрыв. Я видел плачущих женщин, очень много крика, и на лестнице вниз, на улицу, началась небольшая давка", — рассказывает Айлмер-Холл.

Премьер-министр Тереза Мэй поддержала пострадавших. "Мои мысли сейчас с теми, кто пострадал на станции "Парсонс-грин", и со службами спасения, которые без всякого страха работают с этим террористическим происшествием", — говорится в официальном "Твиттере" премьера.

Днем Мэй возглавит заседание "КОБРА" — чрезвычайного правительственного комитета, который собирается в экстренных случаях, чтобы обсудить произошедшее на "Парсонс-грин".

Это пятое по счету террористическое нападение в Британии в этом году, и единственное, в результате которого никто не погиб. В результате предыдущих четырех погибли 36 человек.

В полиции заявляют, что им удалось предотвратить шесть других крупных терактов. Люди, которых обвиняют в их планировании, скоро предстанут перед судом.

Если говорить просто, это самый длительный период постоянной террористической активности с 1970-х годов и серии взрывов, организованных в то время Ирландской республиканской армией.