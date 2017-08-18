Памятка: как вести себя в случае террористического нападения

Террористические нападения такого масштаба, как произошедшие за последние полгода в Брюсселе и Париже, исключительно редки. Власти специально готовятся к ним, но как следует поступать в таких случаях обычным людям?

Русская служба Би-би-си подготовила этот материал после ноябрьских терактов в Париже, однако содержащиеся в нём советы по-прежнему актуальны.

Многие из переживших события в Париже говорят, что они приняли первые выстрелы за звуки петард или фейерверков. Как замечает психолог и инструктор по выживанию в боевых условиях Джон Лич, такая ошибка является типичной.

Люди, которые не ожидают услышать выстрелы, склонны принимать их за известные им звуки.

"Мы реагируем на уже присутствующий в нашем сознании образ, и мы не реагируем непосредственно на свое окружение, что делает нас уязвимыми", — говорит он.

Время, которое понадобится на понимание реально происходящего, может оказаться роковым. Но если человек заранее продумал свое поведение в случае нескольких чрезвычайных ситуаций, процесс осознания может проходить значительно быстрее.

Готовность к худшему

"В таких случаях необходимо задать себе вопрос — если дело дойдет до худшего, что я буду делать?", — говорит Лич.

Очень просто сидеть в ресторане или в кино и не обращать внимания на расположение аварийных выходов. Но если бы люди отдавали себе в этом постоянный отчет, число жертв можно было бы уменьшить. Во время нападения на концертный зал "Батаклан" в Париже охранник вывел группу людей из зала через такой выход слева от сцены.

Подавляющее большинство людей в условиях вооруженного нападения оказываются парализованными и неспособными ничего предпринять.

Быстрота реакции

Лич исследовал целый ряд подобных инцидентов в разных странах мира и пришел к выводу, что только 15% людей реагируют на такие обстоятельства таким образом, чтобы повысить свои шансы на выживание. До 75% будут слишком поражены происходящим, чтобы решиться на какие-либо действия. Остальные 10% будут реагировать негативным образом, что сократит их собственные шансы на выживание и осложнит положение окружающих, указывает психолог.

Готовность к действиям повышает вероятность спасения из критической ситуации. Однако в природе человека заложено стремление сверять свое поведение с поведением других членов группы. В рамках классического эксперимента психологи наблюдали поведение людей, оказавшихся в закрытом помещении, которое наполнялось дымом. Люди, которые были там сами по себе, реагировали на ситуацию быстрее, чем люди, которые оказались там в составе группы.

Укрыться от глаз злодеев

По словам Иан Рида, бывшего военного инструктора и специалиста по вопросам личной безопасности, первое, что надо делать в таких ситуациях, — постараться найти укрытие и скрыться с глаз нападающих. Для этого бывает достаточно просто лечь на пол, но в идеальном случае лучше спрятаться где-нибудь.

Лучшим укрытием являются толстые бетонные стены. "В голливудских фильмах часто изображается, как герои прячутся от выстрелов за машинами, но это редко помогает, так как тонкое железо не в состоянии остановить пули", — говорит Рид. Но иногда случается, что даже машина — лучше, чем ничего.

В случае стрельбы в переполненном людьми помещении единственная пуля может ранить сразу несколько человек. Укрытие от огня не только уменьшает вероятность того, что вы станете мишенью стреляющих, но и сокращает опасность попадания под перекрестный огонь.

Многие из выживших в Париже поступали именно так — они переворачивали столы, чтобы укрыться за ними, или же прятались за громкоговорителями в концертном зале. Но в зале было мало мест для укрытия, что повлекло большие жертвы.

Муж и жена из Ирландии спаслись, притворившись мертвыми. Вот что рассказала Би-би-си другая выжившая, Тереза Сид: "Лежавший рядом с нами мужчина был тяжело ранен и стонал, и мы его уговаривали — тише, тише, молчи, не двигайся, потому что стреляли в сторону тех, кто двигался".

"Обычно террористы стреляют навскидку по движущейся цели, — указывает Рид, — особенно если дело происходит в темноте".

Не надо стесняться бежать

Некоторые из зрителей в концертном зале пробовали добежать до выходов в тот момент, когда нападавшие перезаряжали автоматы. Это рискованный шаг, но иногда это единственный шанс на спасение. Еще несколько человек укрылись в соседних комнатах и туалетах, и это их спасло.

В январе 24-летний чернокожий продавец Лассана Батили прославился на всю страну тем, что укрыл посетителей еврейского магазина в подвале во время нападения экстремиста. Он выключил холодильник и свет и побежал за помощью. Все, кого он укрыл, спаслись.

Самооборона — трудный выбор

В некоторых случаях жертвы нападения могут броситься на нападающих. В августе таким образом было сорвано нападение на поезд во Франции, когда пассажиры бросились на единственного террориста, вооруженного автоматом. Однако из четырех человек, которые решились на это, двое были военнослужащими со специальной подготовкой. Они решились на это только после того, как автомат у нападавшего заклинило.

Как говорит Рид, если у вас нет подготовки, не стоит пытаться физически обезвредить террориста. "Вы подвергаете свою жизнь серьезной опасности", — указывает он. Важно помнить, что многие экстремисты действуют в группе. Некоторые из них могут иметь на себе пояса с взрывчаткой или бронежилеты.

Ливанец Адел Термос спас десятки жизней в Бейруте на прошлой неделе, когда бросился на подрывника-самоубийцу сзади. Но тот успел привести бомбу в действие, и оба они погибли при взрыве.

Несмотря на это, некоторые считают, что надо быть готовыми к самозащите в случае необходимости. По мнению Джеймса Альвареса, психолога и переговорщика, джихадисты из группировки "Исламское государство" не интересуются захватом заложников.

"Там нет никого, с кем бы можно было бы вести переговоры. Если я знаю, что меня застрелят, мне хочется думать, что дешево я свою жизнь не продам".

Если вам удастся бежать или скрыться, очень важно сохранять бдительность. "Постарайтесь под прикрытием отойти как можно дальше и обратитесь к ближайшим представителям властей за помощью", — говорит Рид.

"Помните, что всегда существует опасность повторного взрыва или нападения", — напоминает он.

Помогайте друг другу

Вероятность того, что вы станете жертвой нападения, по-прежнему невелика. Но если это случится, то, по мнению Криса Кокинга, социального психолога и специалиста в области поведения толпы, сотрудничество с другими людьми может способствовать выживанию.

После взрывов бомб в Лондоне в июле 2005 года Кокинг беседовал с десятками людей, которые были затронуты ими, и пришел к выводу, что самым быстрым и эффективным способом эвакуации является самоорганизация группы людей.

Только таким образом можно избежать, например, давки, если в помещении единственный выход. По словам Кокинга, для большинства из нас оказывается естественным прийти на помощь ближнему даже в самых безвыходных ситуациях. "Люди обычно думают, что в таких случаях каждый за себя, но на самом деле это не так", — говорит он.