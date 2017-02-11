Памятка для Трампа: как не оплошать в разговоре с Путиным

Президент США Дональд Трамп, по данным агентства Рейтер, обнаружил досадную неосведомленность в ходе недавних телефонных переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным: вопрос последнего о продлении договора СНВ-3 застал американского лидера врасплох.

Ему якобы пришлось даже попросить главу российского государства "повисеть" на телефоне, пока он консультируется со своими советниками, пишет Русская служба Би-би-си.

Белый дом уже занялся расследованием "утечки" этих конфиденциальных переговоров, тем самым косвенно подтвердив подлинность истории. Представитель российского президента Дмитрий Песков, как настоящий дипломат, отказался от комментария.

Русская служба Би-би-си решила составить памятку для всех, кто хотел бы поучаствовать в дискуссиях по СНВ-3, но боится ударить лицом в грязь.

Что вообще такое СНВ-3?

Это договор между США и Россией о мерах по ограничению стратегических наступательных вооружений. Речь идет о ядерных боезарядах и средствах их доставки, под которыми подразумеваются: межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), баллистические ракеты подводных лодок (БРПЛ), баллистические ракеты тяжелых бомбардировщиков.

Договор подписали прежние главы России и США Барак Обама и Дмитрий Медведев 8 апреля 2010 года в Праге в 12:30 по местному времени. Документ вступил в силу после ратификации парламентами обеих стран 5 февраля 2011 года. Срок его действия — 10 лет.

Согласно договору, к февралю 2018 года стороны должны сократить ядерные боезаряды до 1550 единиц каждая, а баллистических ракет на подводных лодках и тяжёлых бомбардировщиках — до 700 единиц.

Зачем понадобился такой договор?

Уже давно стало понятно, что Советский Союз и США обладают ядерными арсеналами, достаточными для взаимного уничтожения. Такую геополитическую ситуацию принято называть ядерным паритетом.

Как бы ни пыталась каждая из сторон обеспечить себе безусловное доминирование, эти попытки оборачивались лишь ускорением гонки вооружений. Поэтому в 1972 году Москва и Вашингтон договорились об ограничении стратегических вооружений, зафиксировав статус-кво.

Затем последовали еще шесть подобных документов, включая СНВ-3, в каждом из которых страны всё больше детализировали ограничения и сокращения своих ядерных арсеналов.

Я путаю СНВ и ПРО. Помогите!

Часто в контексте СНВ вспоминают другой важный документ — Договор об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО), подписанный Москвой и Вашингтоном в том же 1972 году.

Если СНВ регламентирует количество ядерных боеголовок и средств их доставки (то есть наступательных вооружений), то ПРО касается обороны.

Это имеет решающее значение для ядерного паритета, поскольку гарантированное взаимное уничтожение определяется не только количеством и качеством наступательных вооружений, но и способностью эффективно обороняться от симметричных ударов противника.

В 2002 году США в одностороннем порядке вышли из договора по ПРО, мотивировав это желанием избежать ядерного шантажа со стороны третьих стран. В Москве это решение осудили.

Что дальше будет с СНВ?

Как сообщает Рейтер, в телефонном разговоре с Путиным 28 января Трамп, посовещавшись с помощниками, в итоге раскритиковал СНВ-3, заявив, что это одна из нескольких неудачных сделок, заключенных администрацией Барака Обамы.

Пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил позже, что Трамп, безусловно, был в курсе того, что представляет собой СНВ-3 — просто ему потребовалась дополнительная экспертиза.

Судя по всему, Трамп действительно знал о договоре, поскольку он упоминал о нем ранее, в ходе выборных дебатов с Хиллари Клинтон. Правда, тогда он перепутал и назвал его не New START (New Strategic Arms Reduction Treaty — так название документа звучит по-английски), а Start-up, что бы это ни значило.

Ошибся Трамп, по всей видимости, и в понимании сущности договора. "Путин перехитрил ее [Клинтон] во всем, — говорил он в октябре 2016 года. — Вот что я вам скажу: у нас большие проблемы. Потому что перед нами страна с огромным количеством ядерных боеголовок — 1800, и между прочим — они нарастили их количество, а мы сократили".

Действительно, согласно статистике Госдепа, в 2011 году у России было 1537 боезарядов, а у США 1800. По прошествии шести лет у России стало 1796, а у США 1367. При этом верхний потолок для обеих сторон — по 1550 к февралю следующего года.

На эту странность уже обращали внимание СМИ, однако военные эксперты поясняют, что в случае с Россией увеличение боеголовок носит чисто статистический характер: страна модернизирует военные силы, вводит новые носители, и одни и те же боезаряды временно считаются на новых и на старых носителях.

Если вы прочитали статью внимательно, то вы готовы к звонку Владимира Путина. Ждите.