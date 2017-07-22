Палестинцы объявили о разрыве всех контактов с Израилем. Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас заявил, что связи разорваны из-за новых мер безопасности Израиля, установившего металлодетекторы у входов на Храмовую гору в Иерусалиме. Объявление прозвучало на фоне нового теракта: в поселении Халамиш араб с ножом убил троих человек, передает NEWSru Israel.

Аббас объявил о прекращении контактов, выступая в ходе встречи палестинского руководства в Рамалле. Он заявил, что отношения администрации с еврейским государством прекращены на всех уровнях. Это будет продолжаться до тех пор, пока Израиль не отменит меры безопасности, принятые неделю назад после вооруженного нападения на Храмовой горе.

Аббас заявил также, что провел беседы с главами нескольких государств, в том числе, Египта, Саудовской Аравии и Марокко, и призвал их вмешаться в конфликт, вызванный ситуацией на Храмовой горе.

Кроме того, Аббас призвал руководство движения "Хамас" забыть о противоречиях с партией ФАТХ и сплотиться для борьбы за Храмовую гору. Израилем, Канадой и США "Хамас" признан террористической организацией.

Израиль установил металлодетекторы на Храмовой горе на подходах к мечети "Аль-Акса" неделю назад. Произошло это после теракта, когда погибли двое полицейских. Рамки позволяют свободно проходить молящимся и обеспечивают задержание вооруженных террористов. Однако меры безопасности вызвали протесты мусульман: арабы заявили, что эта мера унизительна и символизирует израильский контроль над территорией Храмовой горы.

Очередной теракт — в Халамише

В пятницу, 21 июля, вечером, в поселении Халамиш, расположенном в местном совете Мате-Биньямин, возле Рамаллы, арабский террорист совершил вооруженное нападение с применением холодного оружия. В результате теракта погибли три человека: 68-летний мужчина, его сын и дочь (35-40 лет). 60-летняя жена убитого хозяина дома получила тяжелое ранение в спину, она была доставлена в больницу "Шаарей Цедек". Утром в субботу состояние раненой улучшилось.

Согласно предварительным данным, террорист проник в поселение Халамиш около 21:30. Затем он ворвался в один из жилых домов, где в это время находились гости, и ранил четырех человек. Одна из женщин, находившихся в доме, заперлась с детьми в комнате и оттуда позвонила в полицию. Сосед, проживающий в соседнем доме, прибежал на шум и выстрелил в террориста. Он был ранен, госпитализирован и в итоге выжил. Сообщается его имя — Умар аль Абад, 19 лет, житель деревни Кубар, пригорода Рамаллы.

В ночь на субботу, 22 июля, израильские военные и служба безопасности обыскила его дом. После обыска был задержан брат террориста. Представитель военного крыла террористической организации "Хамас" Абу Убейда назвал теракт в Халамише "эхом сионистской агрессии в Аль-Аксе и священном Эль-Кудсе (Иерусалиме)". "Хамас" приветствовал действия террориста, убившего трех израильтян, но не заявлял о своей ответственности за это.