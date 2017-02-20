Палата лордов начала обсуждать законопроект о "брексите"

Палата лордов британского парламента начала обсуждение акта, одобряющего приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода страны из Евросоюза.



Нижняя палата — палата общин — поддержала соответствующий законопроект 8 февраля. Он даст премьер-министру Терезе Мэй право официально известить ЕС о намерении покинуть объединение.

Между тем в палате лордов у правительства консерваторов нет абсолютного большинства, что может затруднить прохождение документа.

Оппозиция и независимые пэры намерены добиваться гарантий соблюдения прав граждан ЕС, живущих в Британии, а также утверждения роли парламента в контроле за процессом.

Тереза Мэй ранее обещала начать процесс выхода из ЕС до конца марта. Статья 50 Лиссабонского договора предусматривает два года на переговоры о "разводе" страны с Евросоюзом.

В понедельник началось второе чтение законопроекта, которое должно завершиться во вторник вечером — возможно, голосованием, но только в том случае, если пэры вопреки своему обычаю пропустят подготовленный правительством акт без возражений.

Хотя на данном этапе не подразумевается голосования по поправкам, за заседанием будут внимательно следить в попытке угадать настроения пэров в отношении двух ключевых предлагаемых изменений: первое подразумевает одобрение соглашения о "брексите" парламентом, второе — гарантии соблюдения прав граждан ЕС в Британии.

Анализ — Бен Райт, политический корреспондент

Пэры не заблокируют "брексит". Но просто так одобрять законопроект, без возвращения его в нижнюю палату для доработки, они также не станут.

Пэры вне сомнения намерены сказать свое слово в ходе этого двухдневного обсуждения.

Обсуждение в комитетах — и, возможно, голосования — пройдут на следующей неделе.

А учитывая многочисленных независимых пэров, правительство не может быть уверено в том, что ему удастся отразить все изменения, которые будут продвигать пэры. А это значит, что палате общин, возможно, вновь придется рассматривать документ.

Однако ничто не говорит о том, что беспартийные пэры хотят воевать с депутатами и правительством из-за "брексита" — или же оспаривать правомочность референдума.

Лейбористы заявили, что не собираются мешать планам Терезы Мэй начать "брексит" к концу месяца.

Подробно законопроект будет рассмотрен в комитетах — как ожидается, 27 февраля и 1 марта. Если в него не будут внесены поправки, теоретически пэры могут одобрить его в третьем чтении 7 марта, вскоре после чего он станет законом.

Если пэры все же внесут изменения в документ и вернут его в нижнюю палату, депутаты, принявшие его в первоначальном виде, вероятно, отменят все поправки пэров.

В воскресенье бывший министр в лейбористском правительстве лорд Питер Мандельсон призвал пэров проявить мужество и не одобрять законопроект без полноценного обсуждения.

Министр юстиции Лиз Трасс заявила, что ожидает от пэров уважения к воле народа, высказанной на референдуме в прошлом году.