Пациенты с ВИЧ пожаловались в ООН на пытки в России

Российское сообщество людей, живущих с ВИЧ, направило в Комитет ООН против пыток доклад, в котором пожаловалось на нарушение Россией ряда статьей Конвенции против пыток. В частности, речь идет о статьях ст. 1 и ст. 16, пишет "Коммерсант".

По мнению авторов доклада, нарушение этих статей заключается в том, что в РФ людям, живущих с ВИЧ, отказывают в доступе к лечению (антиретровирусной терапии) и тестированию на инфекцию (на иммунный статус и вирусную нагрузку). В частности, с отказами сталкиваются лица, содержащиеся под стражей.

Также в докладе говорится об отказе в выдаче АРВ-терапии людям, живущим с ВИЧ, в медучреждениях. Например, люди, зарегистрированные на одной территории, не могут получить АРВТ, если они действительно живут в другом регионе.

Авторы доклада указывают, что отказы основаны на "дискриминационных основаниях" и "приводят к ненужной боли и страданиям людей, живущих с ВИЧ".

Кроме того, по мнению авторов доклада, в России также нарушаются ст. 2 и ст. 10 Конвенции, согласно которым государство-участник должно принимать законодательные, административные, судебные и другие меры для предупреждения актов пыток, а также обеспечить включение учебных материалов и информации о запрещении пыток в программы подготовки персонала правоприменительных органов, медицинского персонала и государственных должностных лиц.