29.05.2018, 15:10

ПА НАТО призвала поддержать Украину и Грузию на пути в альянс

 (28)
Deutsche Welle
EST 2
NATO
NATOFoto: JOHN THYS, AFP

Парламентская ассамблея (ПА) НАТО призвала поддержать надежды Украины и Грузии на вступление в альянс. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте ПА НАТО в понедельник, 28 мая.

В декларации по итогам весенней сессии Парламентской ассамблеи, в частности, говорится, что лидеры стран альянса "должны разработать план реформ для Боснии и Герцеговины с целью подготовить эту страну к вступлению в НАТО и поддержать надежды Грузии и Украины на присоединение к НАТО".

В сообщении также отмечается, что Парламентская ассамблея НАТО призвала альянс сплотиться перед угрозами в сфере безопасности, главные их которых исходят от России и терроризма.

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