Ответственность за теракт в Манчестере взяло на себя "Исламское государство"

Ответственность за взрыв в Манчестере во время концерта Арианы Гранде, в результате которого погибли 22 человека и около 60 получили ранения, взяла на себя террористическая организация "Исламское государство", сообщают AP.

Подлинность сообщения подтверждается в Twitter SITE, специализирующегося на мониторинге джихадистских ресурсов.

По заявлению группировки, один из ее членов взорвал бомбу в толпе: "Воин халифата заложил бомбу в толпу крестоносцев", — говорится в заявлении. При этом о смерти террориста не говорится.

Согласно заявлению ИГ, "30 крестоносцев были убиты, а еще 79 получили ранения". Эти цифры завышены по сравнению с теми, что подтверждены властями Манчестера.

Ранее утром 23 мая иракский интернет-портал "Ахбар Ирак" и вслед за ним информационные агентства сообщили о том, что ИГ взяло на себя ответственность теракт в Манчестере, ссылаясь на видеозапись в Сети, на которой человек с лицом, замотанным платком, называет себя членом ИГ, утверждает, что взрыв в Манчестере — это только начало", и поднимает лист бумаги с надписью "Манчестер 22−05−2017".

Портал SITE квалифицировал материал как "подозрительное видео", циркулирующее в соцсетях в аккаунтах людей, поддерживающих ИГ. Позже ливанский сайт Lebanon24.com написал, что ИГ не имеет отношения к этой видеозаписи.

В тот же день портал SITE сообщил, что представителям группировки запретили использовать соцсети, поскольку так они могут случайно раскрыть свое местонахождение.

Манчестерский теракт может быть связан с джихадистами, вернувшимися в Великобританию из Сирии

СМИ связали манчестерский теракт с действиями Халида Масуда, направившего грузовик на людный тротуар на Вестминстерском мосту в Лондоне в марте, и предположили, что террорист связан с боевиками, вернувшимися в страну из Сирии.

"Теракт, случившийся прошлой ночью в Манчестере, разительно отличается тем, что в ходе него использовалась мощная взрывчатка. Это первый случай успешного использования террористами взрывчатки в Великобритании с тех пор, как "Аль-Каида"* устроила зверства в Лондоне 7 июля 2005 года", — цитирует сайт InoPressa статью The Times.

Если Масуд, как доказало следствие, действовал один, то манчестерский террорист-смертник не мог обойтись без помощи. Полиция и MI-5 уже знают, кто он, и предполагают, что он должен был получить помощь в приобретении или изготовлении взрывчатки, пишет издание.

Возможно, бомбист был частью террористической ячейки. "Ключевая линия расследования сегодня заключается в выяснении того, не являлся ли он одним из 350 переполненных ненавистью джихадистов, которые вернулись в Великобританию из Сирии с полученным в боях знанием, как делать эффективные взрывчатые вещества. Или, возможно, у него были близкие связи с кем-то из них", — говорится в статье.

Издание полагает, что дни ИГ и его халифата сочтены, но его "яростная агнония" и "иностранные боевики, бегущие из таких мест, как Ракка, представляют непредсказуемую и мощную угрозу".

В связи с расследованием теракта в Манчестере в торговом центре Арндейл, где была проведена эвакуация из-за подозрительных звуков, показавшихся похожими на взрыв, был задержан 23-летний мужчина, однако он, по заявлению полиции, "в настоящее время не считается связанным с терактом, произошедшим прошедшей ночью".

Полиции известно имя исполнителя теракта, но на данном этапе расследования оно не обнародуется, заявила премьер-министр Тереза Мэй. В полиции предрекли череду арестов и рейдов в связи с этим делом.

Позже телеканал CBS News со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщил имя исполнителя теракта — Салман Абеди. По данным источников канала, ему 23 года и он был известен властям, но официально эти данные пока не подтверждены.