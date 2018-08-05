05.08.2018, 13:31

Ответственность за покушение на Мадуро взяло на себя неизвестное движение со странным названием

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Deutsche Welle
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Venezuela Maduro
Venezuela MaduroFoto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что к покушению на него причастна Колумбия, правительство в Боготе назвало необоснованным.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela"). "Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения — это оскорбление воинской чести", — говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

Между тем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства. Ранее Мадуро утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро считает, что те, кто стоит за взрывом, хотели убить его.

Накануне в Каракасе Мадуро выступал перед военнослужащими во время военного парада. Речь президента прервали взрывы нескольких дронов, начиненных взрывчаткой. Семь человек пострадали, сам Мадуро остался невредимым. В интернете позже появилось видео с парада, снятое во время покушения и сразу после него.

В Венесуэле начато расследование, уже задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к покушению. Ряд социалистических стран, поддерживающих дружественные связи с режимим Мадуро, — Боливия, Куба и Никарагуа — выразили свою обеспокоенность в связи с произошедшим. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, жена президента этой страны Даниэля Ортега, назвала покушение "делом рук террористов и преступников".

Мадуро обвиняют в ущемлении демократии

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В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или бежали из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

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