Ответственность за покушение на Мадуро взяло на себя неизвестное движение со странным названием

Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что к покушению на него причастна Колумбия, правительство в Боготе назвало необоснованным.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela"). "Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения — это оскорбление воинской чести", — говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

Между тем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства. Ранее Мадуро утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро считает, что те, кто стоит за взрывом, хотели убить его.

Накануне в Каракасе Мадуро выступал перед военнослужащими во время военного парада. Речь президента прервали взрывы нескольких дронов, начиненных взрывчаткой. Семь человек пострадали, сам Мадуро остался невредимым. В интернете позже появилось видео с парада, снятое во время покушения и сразу после него.