05.08.2018, 13:31

Ответственность за покушение на Мадуро взяло на себя неизвестное движение со странным названием

 (1)
Deutsche Welle
EST
Venezuela Maduro
Venezuela MaduroFoto: CHINE NOUVELLE/SIPA

Заявление президента Венесуэлы Николаса Мадуро о том, что к покушению на него причастна Колумбия, правительство в Боготе назвало необоснованным.

Ответственность за покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро взяла на себя до сих пор неизвестная группировка "Фланелевые солдаты" ("Soldados de Franela"). "Поддерживать правительство, которое забыло конституцию и возмутительно использует госслужбу для собственного обогащения — это оскорбление воинской чести", — говорится в заявлении движения, распространенном в воскресенье, 5 августа, в социальных сетях.

Между тем правительство Колумбии отвергло свою причастность к покушению, о которой заявил Мадуро. Это обвинение "абсолютно необоснованно", заявил представитель колумбийского правительства. Ранее Мадуро утверждал, что за покушением стоят правые силы Колумбии во главе с президентом этой страны Хуаном Мануэлем Сантосом. Мадуро считает, что те, кто стоит за взрывом, хотели убить его.

Накануне в Каракасе Мадуро выступал перед военнослужащими во время военного парада. Речь президента прервали взрывы нескольких дронов, начиненных взрывчаткой. Семь человек пострадали, сам Мадуро остался невредимым. В интернете позже появилось видео с парада, снятое во время покушения и сразу после него.

В Венесуэле начато расследование, уже задержаны несколько человек, подозреваемые в причастности к покушению. Ряд социалистических стран, поддерживающих дружественные связи с режимим Мадуро, — Боливия, Куба и Никарагуа — выразили свою обеспокоенность в связи с произошедшим. Вице-президент Никарагуа Росарио Мурильо, жена президента этой страны Даниэля Ортега, назвала покушение "делом рук террористов и преступников".

Мадуро обвиняют в ущемлении демократии

ТОП

В мае Мадуро принес присягу на новый президентский срок. В преддверии выборов многие представители оппозиции были отстранены от участия в них, заключены в тюрьмы или бежали из страны. Главный оппозиционный альянс Венесуэлы MUD бойкотировал голосование, активность избирателей была ниже 50 процентов. Ряд государств Латинской Америки не признали результатов голосования. США усилили санкции против правительства в Каракасе.

Мадуро обвиняют в стремлении уничтожить демократию в Венесуэле. После многомесячных массовых протестов в 2017 году, в ходе которых погибли 125 человек, Мадуро через учредительное собрание де-факто лишил полномочий парламент, где оппозиция имела большинство. Венесуэла переживает также глубокий экономический кризис, в стране не хватает продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


EKRE нацелена на пост премьер-министра и не исключает сотрудничества ни с одной из партий

05.08.2018
Председатель Консервативной народной партии Эстонии (EKRE ) Март Хельми в субботу на проходивших в Пыльвамаа летних днях партии заявил в своем выступлении, посвященном будущим выборам, что EKRE противостоит всем другим партиям, но после выборов не исключает сотрудничества ни с одной из партий, сообщает rus.err.ee.
Подробнее



Продавцы ”чудо-средств” завлекают покупателей рекомендациями от вымышленных врачей и отзывами от фейковых довольных клиентов

05.08.2018
Для того, чтобы избежать наказания, интернет-магазины регистрируются за пределами Эстонии и становятся таким образом практически неуловимыми для потребителей в случае возникновения претензий. Очень часто в рекламах используются вымышленные персонажи, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Жильцы окрестных домов лишились сна: у Таллиннской гимназии Ярвеотса ночи напролет орет пожарная сирена

05.08.2018
В редакцию Delfi обратился жилец одного из расположенных в районе Таллиннской гимназии Ярвеотса домов, которому уже второе лето не дает спать по ночам срабатывающая в гимназии сигнализация. По словам представителя обслуживающей фирмы, во всем виновата жара, но они уже приняли меры, чтобы больше не нарушать ночной покой граждан.
Подробнее


-15% Meeste käekell Police SQUAD PL.15238JSUBN/13
149,- €
126,65 €
Käekell LACO Weimar 40 862070
440,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106782001
117,90 €
70,74 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Full Black
360,- €
334,80 €

Пожилая жительница Хаапсалу оставила в квартире жильца и… вскоре лишилась недвижимости!

05.08.2018
”Моя бабушка в 1992 году уехала из Эстонии в Белоруссию, — рассказывает житель Хаапсалу, Сергей Данилов. — У нее была кооперативная квартира. Уезжая, она пустила туда пожить человека. Они договаривались, что через год бабушка приедет, и они оформят сделку купли-продажи. Но так сложилось, что на следующий год она приехать не смогла. Сейчас квартира продана и перепродана, и бабушка считает, что ее просто обманули”. В этой непростой и весьма запутанной истории, уходящей корнями в 90-е, и разбиралась ”МК-Эстония”.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Работник автомойки совершил аварию на машине клиента, автомобиль подлежит списанию

05.08.2018
Клиент Eesti Õigusbüroo доверил свою машину работникам автомойки, оставив её в очереди на мойку. Но вернувшись за машиной, обнаружил её в немытом состоянии и с разбитым передом. На автомобиле проехали 30 км, и убытки от ДТП настолько велики, что машина, скорее всего, подлежит списанию. Юрист Eesti Õigusbüroo разъясняет, можно ли и как доверять свою машину на попечение ремонтного предприятия или автомойки, и кто отвечает за причинённый ущерб.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Телефон и унитаз – сладкая парочка
Если бы взгляды могли убивать, то меня давно бы уже не было в живых. Лежал бы себе в каком-нибудь морге с 1-евровыми монетами на глазах, а диктор «Актуальной камеры» пробубнил бы в конце выпуска со скорбным видом, мол, Михкель Рауд перебрался в мир иной. По счастью, взгляд может в худшем случае лишь напугать.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ