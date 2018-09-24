24.09.2018, 20:15

Отсидевшего 30 суток Навального сразу же снова задержали по "экзотической" статье

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NEWSru.com
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Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: VASILY MAXIMOV, AFP

Оппозиционера Алексея Навального, у которого 24 сентября закончился 30-дневный срок административного ареста за участие в январской "забастовке избирателей", задержали сразу на выходе из спецприемника рано утром в понедельник, 24 сентября. Об этом сообщил в Twitter его соратник Леонид Волков.

Он сообщил, что Навального отвезли в ОВД "Даниловский", ему вменяют новое административное дело по статье 20.2 часть 4 КоАП — о нарушениях порядка проведения митингов, которые повлекли за собой "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

По этой статье оппозиционеру грозит административный арест на 20 суток. Волков отметил, что эта "экзотическая" статья на его памяти еще не применялась. Он выдвинул версию, что это "явный заход на фабрикацию нового уголовного дела".

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, дело оппозиционера будут рассматривать в понедельник в Симоновском районном суде Москвы. Время заседания пока неизвестно, написала она в Twitter.

Информацию о задержании Навального подтвердил корреспондент "Дождя", который находился у спецприемника. Телеканал опубликовал видеозапись задержания. На ролике видно, как сотрудники полиции встречают оппозиционера у ворот спецприемника и сажают его в полицейскую "ГАЗель", не дав пообщаться с собравшимися соратниками и друзьями.

В пресс-службе столичного главка полиции позднее подтвердили задержание Навального, по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".

Пресс-секретарь Симоновского районного суда Москвы Виктор Васильев со своей стороны подтвердил "Интерфаксу", что в суд поступил материал о привлечении Навального к административной ответственности по ч. 4 ст. 20.2 КоАП РФ. Рассмотрение дела может состояться уже сегодня.

Если суд признает Навального виновным, ему грозит административный штраф в размере от 100 до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 200 часов или административный арест на срок до 20 суток.

27 августа суд назначил Алексею Навальному 30 суток ареста за участие в "забастовке избирателей", которая прошла 28 января в преддверии президентских выборов. Его признали виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП ("Повторное нарушение правил проведения митинга").

Сам оппозиционер, выступая в суде, заявил, что процесс против него затеяли с целью не дать ему возможности участвовать в подготовке общероссийской акции протеста против пенсионной реформы. Акцию сторонники Навального провели в разных городах РФ 9 сентября.

11 сентября глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Навального на дуэль и пообещал сделать из него "сочную отбивную" в ответ на расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о закупках ведомством продуктов по завышенным ценам. Леонид Волков, комментируя новое задержание оппозиционера, предположил, что "как-то Золотов решил таким вот образом вести дуэль, видимо".

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