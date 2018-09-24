Отсидевшего 30 суток Навального сразу же снова задержали по "экзотической" статье

Он сообщил, что Навального отвезли в ОВД "Даниловский", ему вменяют новое административное дело по статье 20.2 часть 4 КоАП — о нарушениях порядка проведения митингов, которые повлекли за собой "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния".

По этой статье оппозиционеру грозит административный арест на 20 суток. Волков отметил, что эта "экзотическая" статья на его памяти еще не применялась. Он выдвинул версию, что это "явный заход на фабрикацию нового уголовного дела".

Алексей Навальный в ОВД «Даниловский», ему оформляют новое административное дело по ст.20.2ч4 КоАП. Это экзотическая статья, на моей памяти не применялась никогда.

«Нарушения при проведении митинга, которые повлекли вред здоровью человека». — Leonid Volkov (@leonidvolkov) September 24, 2018

Как сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш, дело оппозиционера будут рассматривать в понедельник в Симоновском районном суде Москвы. Время заседания пока неизвестно, написала она в Twitter.

Информацию о задержании Навального подтвердил корреспондент "Дождя", который находился у спецприемника. Телеканал опубликовал видеозапись задержания. На ролике видно, как сотрудники полиции встречают оппозиционера у ворот спецприемника и сажают его в полицейскую "ГАЗель", не дав пообщаться с собравшимися соратниками и друзьями.

В пресс-службе столичного главка полиции позднее подтвердили задержание Навального, по статье о нарушении порядка организации публичного мероприятия, повлекшем "причинение вреда здоровью человека или имуществу, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния".