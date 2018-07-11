Отравленный в Эймсбери Чарльз Роули пришел в сознание

Мужчина, пострадавший при инциденте в английском Эймсбери, пришел в сознание. Об этом, как передает ТАСС, сообщается на странице больницы городского округа Солсбери в Twitter.

"Мы наблюдали небольшие, но значительные изменения в состоянии Чарли Роули, — говорится в сообщении. — Он находится в критическом, но стабильном состоянии. Он сейчас пришел в себя".

Пока, однако, рано утверждать, что 45-летний пациент находится вне опасности, свидетельствую врачи. "Чарли все еще очень нездоров, и ему еще требуется специализированный круглосуточный уход здесь, в больнице городского округа Солсбери", — отмечается в заявлении лечебного учреждения. Никаких других деталей о его состоянии не раскрывается.

Пострадавшая вместе с Роули его 44-летняя спутница Дон Стерджес скончалась в минувшее воскресенье. После ее смерти полиция завела уголовное дело об убийстве. Стерджес и Роули 30 июня были госпитализированы в Эймсбери.