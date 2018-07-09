09.07.2018, 08:19

Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась

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bbcrussian.com
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Отравленная "Новичком" под Солсбери женщина скончалась
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44-летняя Дон Стерджесс, которая была госпитализирована 30 июня в городе Эймсбери неподалеку от Солсбери после отравления нервно-паралитическим веществом "Новичок", скончалась. Полиция возбудила дело об убийстве и сообщила, что вскрытие состоится позднее.

Приятель Стерджесс, 45-летний Чарли Роули, который также получил дозу вещества, находится в критическом состоянии, сообщили в Скотленд-Ярде.

"Следователи расследуют дело об убийстве после того, как женщина, которая подверглась воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок" в Эймсбери в графстве Уилтшир, скончалась в больнице этим вечером", — говорится в сообщении британской полиции.

Расследованием отравления занимается контртеррористическое управление Скотленд-Ярда.

Ранее в Скотленд-Ярде заключили, что Роули и Стерджесс подверглись воздействию нервно-паралитического вещества после того, как взяли в руки зараженный предмет.

У них наблюдались те же симптомы, что у экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравившихся "Новичком" в Солсбери четыре месяца назад.

В полиции считают, что Роули и Стерджесс не могли быть объектами покушения. Вероятно, они вступили в контакт с нервно-паралитическим веществом случайно.

Реакция политиков

Британские политики отреагировали на смерть Дон Стерджесс незамедлительно и единодушно.

"Меня возмутила и потрясла смерть Дон Стерджесс. Направляю ее семье и близким мои соболезнования. Полиция и сотрудники органов безопасности работают над срочным установлением фактов по данному инциденту, который теперь расследуется как убийство", — заявила премьер-министр Тереза Мэй.

"Смерть Дон Стерджесс — это шокирующая и трагическая новость, и я хочу выразить свои искренние соболезнования ее семье и друзьям", — заявил, со своей стороны, министр внутренних дел Саджид Джавид.

"Теперь это превратилось в расследование убийства, и полиция и сотрудники органов безопасности работают круглые сутки над установлением всех фактов. Это отчаянно грустная новость лишь укрепляет нашу решимость в точности разобраться во всем произошедшем", — добавил министр.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин также выразил свои соболезнования и потребовал привлечь виновных к ответственности.

"Полное и тщательное полицейское расследование теперь должно установить факты, оказать поддержку местному сообществу и привлечь к суду виновных", — написал Корбин в "Твиттере".

Что случилось?

Чарли Роули и Дон Стерджесс попали в больницу в субботу, 30 июня. Имея в виду их образ жизни, изначально врачи предполагали, что у них передозировка героина или кокаина.

Но позже эксперты, исследовавшие пробы, взятые у пострадавших, пришли к выводу, что мужчина и женщина подверглись воздействию вещества той же группы, как и то, которым отравили Скрипалей.

Известно, что накануне отравления Роули и Стерджесс побывали в Солсбери, где ходили по магазинам, а также посетили парк Квин Элизабет Гарденз.

Утром 30 июня Стерджесс потеряла сознание и была госпитализирована. Через несколько часов стало плохо и Роули.

Газета Metro со ссылкой на знакомых Роули и Стерджесс писала, что пара могла отравиться, подбирая окурки.

"Я думаю, это, скорее всего, был сигаретный бычок. Я часто видел, как он [Роули] подбирает их, чтобы достать оставшийся там табак", — цитировало издание знакомого пары Крейга Паттендена.

Как сообщил журналистам один из друзей пары по имени Сэм Хобсон, он находился рядом с Роули, когда тот начал сильно потеть.

"Его глаза были широко открыты, они остекленели и замерли. Он потел, пускал слюну и издавал странные звуки", — рассказывал друг пострадавшего.

Краткая хроника

30 июня

Утром субботы скорую помощь вызывали в дом на Магглтон-Роуд в городе Эймсбери, после того как Дон Стерджесс почувствовала себя плохо.
Позже в тот же день врачей вызвали для Чарли Роули. Их обоих экстренно госпитализировали.

4 июля

В ночь на среду полиция сообщила, что пострадавшие подверглись воздействию неопознанного вещества.

Вечером того же дня Скотленд-Ярд подтведил, что вещество относится к группе нервно-паралитических агентов "Новичок".

В марте этого года в Солсбери "Новичком" отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, которые выжили и были выписаны из местной больницы. Великобритания обвинила Россию в организации покушения на Скрипалей. Россия отрицает свою вину.

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