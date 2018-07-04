Отравление возле Солсбери будет расследовать антитеррористическая служба

Расследованием отравления людей, которых госпитализировали в больницу Солсбери, займется британская Национальная сеть по борьбе с терроризмом (NCTPN), сообщает Reuters.

”Учитывая недавние события в Солсбери, сотрудники из службы по борьбе с терроризмом расследуют инцидент в Эймсбери совместно с коллегами из Уитшира”, — говорится в сообщении столичной полиции.

Редактор британской газеты The Sun Том Ньютон Дан заявил в твиттере, что симптомы пары из Эймсбери очень напоминают симптомы Сергея и Юлии Скрипалей. Он также написал, что образцы отравляющего вещества были отправлены военный исследовательский центр Портон-Даун.

Два человека без сознания были обнаружены в городе Эймсбери, находящемся к северу от Солсбери, 30 июня с признаками отравления неизвестным веществом.

Ранее в полиции Солсбери ответили на вопрос о связи нового отравления с делом Скрипалей.