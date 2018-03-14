Отравление Скрипаля: чем Великобритания может ответить России?

Фактически обвинив РФ в отравлении бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери, власти Великобритании готовят ответ. Каким он может быть и почему Лондону будет непросто, рассуждает DW.

После того, как Россия устами главы МИД Сергея Лаврова отвергла обвинения Великобритании о причастности Москвы к отравлению бывшего двойного агента Сергея Скрипаля, а предъявленный Москве ултиматум с требованием дать объяснения случившегося истек, Лондон готовится к анонсированным ответным мерам. Первая информация о конкретных шагах ожидается не раньше среды, 14 марта. Как заявила в понедельник премьер-министр Тереза Мэй, британские власти практически уверены, что против 66-летнего экс-сотрудника ГРУ Скрипаля и его 33-летней дочери Юлии в английском Солсбери в начале марта было использовано отравляющее вещество нервно-паралитического действия из семейства "Новичок", разработанное еще во времена СССР. Выступая в парламенте, Мэй указала, что, по сути, это либо прямое действие России, либо Москва утратила контроль над своим оружием.

Уже очевидно, что ответ Лондона будет более жестким, чем после отравления в 2006 году радиоактивным полонием получившего убежище в Британии бывшего агента ФСБ Александра Литвиненко. Москва всегда категорически отрицала свою причастность к его гибели. Британия тогда выслала четырех российских дипломатов, ввела визовые ограничения для чиновников и прекратила сотрудничество по линии спецслужб.

Почему Британии будет непросто

В британской прессе и в экспертных кругах обсуждаются варианты возможного ответа Британии на предполагаемые действия России. При этом отмечается, что правительство в Лондоне согласовывает свои действия с союзниками. Пока не известно, как повлияют на это согласование начавшийся и болезненно идущий процесс "Брекзита", выход Британии из Евросоюза. Кроме того, в США, которых Лондон считает своим главным союзником в мире, президент Дональд Трамп пока не спешит с введением новых санкций против России, связанных с предполагаемым вмешательством Москвы в президентские выборы 2016 года.

Замедлить согласование действий Лондона и Вашингтона может и объявленная во вторник, 13 марта, отставка главы Госдепа Рекса Тиллерсона. Газета The Guardian полагает, что кабинет Мэй, скорее всего, пойдет на односторонние шаги, и анализирует в этой связи девять возможных вариантов. Многие из них упоминают и эксперты аналитического центра Chatham House.

Высылка российских дипломатов

Британия может начать с классического в таких случаях шага — высылки дипломатов. При этом Терезе Мэй предлагают сосредоточиться на сотрудниках спецслужб, работающих под дипломатическим прикрытием, а высылку посла России называют контрпродуктивной.

Ограничение для RT

Следующим шагом может стать ограничение работы в Великобритании российских международных медиа-компаний, таких, как RT и Sputnik, которых обвиняют в распространении дезинформации. Но отзыв лицензий на вещание, отмечает The Guardian, может поставить Британию в ряд "таких репрессивных режимов, как Турция".

Помимо ограничений на вещание, некоторых известных деятелей, включая членов теневого правительства или футбольного тренера Жозе Моуринью, могут попросить отказаться от выгодных контрактов с RT.

Бойкот ЧМ по футболу

Обсуждается и предстоящий летом в России чемпионат мира по футболу. Глава британского МИД Борис Джонсон не исключил бойкота этого турнира. Однако эксперты едины в оценке, что такой бойкот — если решение о нем будет принято — должен коснуться представителей государства, которые не поедут в Россию, но не сборной Англии.

Аналог "закона Магнитского" и CAATSA

Среди "более серьезных мер" называют возможное ужесточение санкций и законов по борьбе с отмыванием денег и своего рода "закон Магнитского", по аналогии с принятым в США в 2012 году комплексом мер. Эксперты Chatham House полагают, что Британия может принять свой аналог и более жесткого американского закона "О противодействии противникам Америки путем санкций" (CAATSA), принятого летом 2017 года в ответ на действия России в Украине и, в первую очередь, на предполагаемое вмешательство в президентские выборы в США 2016 года. Этот шаг будет означать введение санкций против близких Кремлю лиц.

Замораживание активов российских олигархов

Конкретным выражением таких санкций может быть замораживание активов российских олигархов, многие из которых поддерживают тесные связи с Великобританией и имеют там недвижимость. В целом предлагается более жестко применять уже существующие нормы о прозрачности инвестиций.

Военное присутствие в Восточной Европе

Одним из возможных ответов в деле Скрипаля The Guardian называет увеличение военного присутствия НАТО в Восточной Европе. В рамках усиления восточного фланга альянса, начатого после российской аннексии Крыма, в Эстонии уже расквартирован батальон британских военных. Как отмечает издание, "России бы не понравилось увеличение контингента НАТО рядом с Беларусью".

Ускорение сближения Украины с НАТО

Еще одним шагом на этом направлении The Guardian называет возможное ускорение сближения Украины и НАТО, в частности, предоставление Киеву Плана по получению членства (ПДЧ), который формально запускает подготовку, хотя и не гарантирует вступление в альянс.

Этот пункт выглядит малореалистичным, поскольку потребует согласия всех членов НАТО, а во время предыдущей такой инициативы в 2008 году против нее выступили Германия и Франция.

Признание РФ государством-спонсором терроризма

Среди наиболее жестких вариантов ответа эксперты называют признание Лондоном России государством-спонсором терроризма. Это откроет путь к новым санкциям, в том числе на поставки оружия и связанных с ним товаров, а также запрету на экономическую помощь и визовым ограничениям.

Отключение от системы SWIFT

Пожалуй, одним из самых радикальных шагов было бы отключение российских банков от международной системы электронных платежей SWIFT. С таким предложением может выступить Британия, отмечает The Guardian, но непонятно, насколько сильно ее влияние при принятии такого решения. Без поддержки США оно вряд ли будет исполнено. Кроме того, Россия уже подготовилась к такому сценарию, создав свою систему платежей.

Разбудит ли дело Скрипаля Запад?

Эксперты Chatham House полагают, что Британия "слишком долго" искала ответ на "растущую угрозу российского государства, одновременно обслуживая интересы" его элиты. По их мнению, это больше не может продолжаться "ни из стратегических, ни из этических соображений".

Экс-министр иностранных дел Великобритании Уильям Хэйг в статье для газеты The Telegraph пишет, что "спящему Западу пора проснуться". Бывший дипломат и представитель правящей Консервативной партии отмечает, что "признание России серьезной, долгосрочной угрозой" — "очень болезненно" для многих на Западе и не будет быстрым.