Открывший стрельбу у Белого дома мужчина совершил суицид

Мужчина, устроивший стрельбу у ограды Белого дома, из-за чего эвакуировали находившихся в здании журналистов, умер от полученного ранения.

Мужчина, открывший стрельбу у Белого дома, скончался от полученного ранения, сообщает телеканал CBS со ссылкой на полицию Вашингтона и Секретную службу США, которая занимается охраной президента. Городская полиция расценивает этот инцидент как попытку суицида.

Правоохранители определили его личность, но не будут ее разглашать, так как в первую очередь собираются уведомить родственников погибшего.

Из-за выстрела, раздавшегося у северной ограды Белого дома, входы в задние были перекрыты, а журналистов, находившихся в комнате для официальных брифингов, эвакуировали в убежище в подвальном помещении. Вскоре им разрешили подняться наверх. Президент США Дональд Трамп в момент инцидента находился во Флориде.

Неделю назад, 24 февраля, женщина на микроавтобусе протаранила ограду Белого дома. Это произошло в момент, когда Трамп принимал в своей резиденции премьер-министра Австралии. Женщина, врезавшаяся в ограждение, была арестована, она не получила серьезных травм.