"Открытую Россию" признали нежелательной организацией

"Открытую Россию" и еще одну иностранную неправительственную организацию признали нежелательными на территории России. В "Открытой России", которую до середины апреля возглавлял Михаил Ходорковский, Русской службе Би-би-си сказали, что будут обжаловать это решение.



Как сообщил представитель генпрокуратуры России Александр Куренной, надзорное ведомство приняло решение о расширении списка нежелательных организаций в среду "по результатам изучения поступивших материалов".



Под запрет попали "Открытая Россия", которую прокуратура называет британской организацией, и американский Институт современной России (США). Это экспертный центр, ассоциированный с движением "Открытая Россия". Его возглавляет сын бывшего главы ЮКОСа Павел Ходорковский.



"Указанные организации осуществляют на территории Российской Федерации специальные программы и проекты в целях дискредитации результатов проходящих в России выборов, — сказано в сообщении прокуратуры. — Их деятельность направлена на инспирирование протестных выступлений и дестабилизацию внутриполитической ситуации".



Координатор правозащитного проекта "Открытой России" Мария Баронова сообщила Русской службе Би-би-си, что организация будет обжаловать решение о включении в список нежелательных организаций. Она назвала решение генпрокуратуры "абсурдным".



"Движение "Открытая Россия" существует по федеральному закону "Об общественных объединениях" и не является зарегистрированным", — сказала Баронова. По ее словам, по этому закону граждане России могут "собираться на лавочке и мирно и ненасильственно обсуждать что угодно в рамках действующего законодательства, в том числе изменение строя России".



"В случае, когда генпрокуратура признает недействительным такое движение, как "Открытая Россия", она признает нежелательными физические лица, граждан России. На данный момент мы еще не дошли до времен СССР. Признавать физические лица нежелательными по меньшей мере абсурдно", — считает Баронова.

"Попаданием в санкционный лист горжусь, — прокомментировал решение прокуратуры бывший совладелец компании ЮКОС Михаил Ходорковский в своем "Твиттере". — Задели их за живое с 29.04.17 [на 29 апреля намечены акции протеста]". "Впрочем, движения "Открытая Россия" это не касается — оно российское", — добавил бывший олигарх.

Организация Ходорковского



До 16 апреля "Открытую Россию" возглавлял Ходорковский, который после десяти лет лишения свободы покинул страну. В апреле делегаты конференции "Открытой России", которая проходила в Таллине, избрали ему на смену 29-летнего Александра Соловьева, координатора проекта "Открытое право".



Ходорковский как основатель "Открытой России" будет и дальше принимать участие в заседаниях организации. "Я считаю, что российское общество созрело для безвождистской модели", — объяснял он свое решение покинуть пост председателя организации.

Тогда же Ходорковский предложил своим сторонникам поддержать на президентских выборах 2018 года оппозиционера Алексея Навального.



Семеро нежелательных



Нежелательные организации — некоммерческие организации, деятельность которых запрещена в России. Признание "нежелательной" грозит организации запретом на создание структурных подразделений на территории страны, на распространение информационных материалов, в том числе через СМИ, а также на осуществление в России собственных проектов.



До сих пор в России была признана нежелательной деятельность семи иностранных неправительственных организаций. Об этом накануне напомнил генпрокурор Юрий Чайка, чей ежегодный доклад поступил в Совет Федерации.



В частности, в прошлом году нежелательной была признана деятельность американских Национального демократического института международных отношений, Международного республиканского института и Фонда инвестирования в развитие СМИ, напоминается в докладе.



"Целями их работы в нашей стране являлись инициирование смены власти неконституционным путем, попытки оказания влияния со стороны США на органы власти РФ, что расценено как угроза основам конституционного строя и безопасности государства", — сообщил сенаторам генпрокурор Чайка.



Готовились к митингам



Активисты "Открытой России" в последнее время занимались организацией протестной акции, которая должна пройти 29 апреля в Москве и других городах. Цель — призвать президента России Владимира Путина не идти на новый президентский срок.



Столичные власти предложили провести акцию на проспекте Сахарова, но организаторы не согласились. Они настаивают на том, чтобы акция прошла возле администрации президента.

Накануне главное управление МВД по Москве призвало воздержаться от участия в акции на Славянской площади, в Ильинском сквере и улице Ильинка. А глава президентского совета по правам человека Михаил Федотов предложил лично доставить обращения участников акции в администрацию президента, если те согласятся собраться на проспекте Сахарова.

Баронова отклонила это предложение.



"Нет, по Сахарова, к Ленинградскому вокзалу мы не пойдем, — сказала она Интерфаксу. — Никакой угрозы общественному порядку и безопасности наша акция не представляет — я согласна лично собрать со всех в Ильинском сквере обращения и лично принести их в администрацию президента".



Работа "Открытой России" строится по семи направлениям, среди которых юридическая поддержка граждан, общественный контроль за деятельностью органов власти и участие в выборах.



Десять активистов участвовали в выборах в Госдуму в 2016 году при поддержке "Открытой России", никому из них не удалось получить депутатский мандат.