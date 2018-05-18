Открыто средство против не поддающегося лечению рака

Ученые Университета штата Южная Каролина нашли соединение, которое останавливает развитие вторичных очагов трижды негативного рака молочной железы, который почти не поддается обычным методам лечения. Об этом сообщается в пресс-релизе MedicalXpress.

При большинстве типов рака молочной железы применяют препараты либо на основе эстрогена, либо прогестерона, либо белка HER2. Трижды негативный рак, который встречается в 20 процентах случаев, устойчив ко всем этим видам терапии. Некоторые эффективные варианты лечения нацелены на уничтожение метастаз, однако эти препараты обладают токсичным действием на здоровые ткани.

Исследователи обнаружили, что использование ингибиторов белка TAK1 в опытах на мышах, больных трижды негативным раком молочной железы, уменьшает рост метастаз в легких. Блокирующим соединением является 5Z-7-оксозеанол (OXO), однако он разрушается в крови. Чтобы повысить эффективность ингибитора, ученые разработали пакет доставки препарата в виде наночастиц, состоящих из липидов. Они переносят OXO в кровотоке, доставляя его во вторичные опухолевые очаги.

Испытания нового метода лечения показали, что препарат останавливает рост метастаз, не влияя на первичную опухоль. Однако требуются дополнительные исследования, прежде чем OXO в комплексе с наночастицами будет использоваться для борьбы с раком человека.