"Открытая Россия" Ходорковского сообщила об обысках у своих сотрудников

Основанное Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" сообщает, что у его сотрудников и их родственников проводятся обыски.

Следователи пришли, в частности, к главному редактору сайта "Открытой России" Веронике Куцылло и к дочери руководителя одного из журналистских проектов Андрея Коняхина.

В "Открытой России" предполагают, что это связано с так называемым большим делом ЮКОСа, по которому ранее обыски проводились у журналиста проекта и правозащитницы Зои Световой.



Официально проведение следственных действий не подтверждается.



Что известно об обысках



Как сказано в сообщении на сайте движения, 5 октября около 6:30 утра следователи пришли с постановлением об обыске к родителям председателя "Открытой России" Александра Соловьева, главреду сайта движения Веронике Куцылло, к системному администратору редакции Артему Миничу и к дочери главного редактора Центра управления расследованиями Андрея Коняхина.



Следственные действия проводятся в рамках "дела ЮКОСа" № 18/41-03, сказано в сообщении. В СМИ его называют "большим делом ЮКОСа".



Соловьев в своем "Твиттере" написал, что еще был школьником, когда следователи завели это дело.

"У моих родителей недавно закончился обыск, ушли следователи, не предоставив копию никаких документов. Изъяли стационарный компьютер, телефон, старую цифровую "мыльницу", — рассказал Соловьев Интерфаксу, подчеркнув, что обыск проходился без адвоката.



Обыск у Куцылло продолжается, утверждает он. Следственная группа приехала в редакцию "Открытой России" на Покровке, уточняется на сайте движения.



"Дело ЮКОСа"



"Дело ЮКОСа" было возбуждено 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО "Апатит". Главным обвиняемым стал Михаил Ходорковский, глава нефтяной компании ЮКОС и основатель "Открытой России". Он провел за решеткой больше десяти лет, а сейчас живет за пределами России.



28 февраля этого года по "делу ЮКОСа" прошли обыски у журналиста "Открытой России" Зои Световой. У нее изъяли айпад, рабочие документы, старые флеш-карты и телефоны, переписали данные с ее компьютера.



В середине декабря 2015 года обыски по "делу ЮКОСа" прошли у Кюлле Писпанен, которая на тот момент была пресс-секретарем Ходорковского, координаторов "Открытой России" в Санкт-Петербурге Натальи Грязневич и Андрея Пивоварова, а также у руководителя видеоотдела редакции Рената Давлетгильдеева.



В конце апреля следственные действия проходили в офисе самой "Открытой России".

Генпрокуратура России тогда же объявила зарегистрированную в Великобритании организацию "Otkrytaya Rossia"нежелательной на территории страны. Представители властей при этом подчеркивали, что эта санкция не касается российского движения "Открытая Россия".



"[Сейчас] обыск проводили те же люди, что и в "Открытой России" в апреле, только на этот раз они проводили обыск по "делу ЮКОСа" 2003 года", — рассказал Интерфаксу Соловьев.



"Открытая Россия" — общественное сетевое движение, созданное по инициативе Ходорковского, сказано на сайте организации. Бывший глава ЮКОСа занимал пост председателя до апреля 2017 года, когда его сменил 29-летний Соловьев, координатор одного из проектов.



Проект Коняхина, к дочери которого, как сообщается, пришли следователи, занимается журналистскими расследованиями. И он, и Куцылло в свое время работали в издательском доме "Коммерсант" на редакторских позициях.