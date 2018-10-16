Откажитесь от имени: Македония споткнулась на пути в НАТО

Парламент Македонии продолжает обсуждать изменения конституции, необходимые для переименования страны в Республику Северная Македония. Это позволит уладить конфликт с Грецией и откроет для Скопье дороге в ЕС и НАТО. Пока же премьер-министру Зорану Заеву не удалось убедить своих оппонентов, а для прохождения инициативы ему необходимы две трети голосов депутатов. Если компромисс не будет достигнут, страну ждут новые выборы.
Парламент Македонии 16 октября возобновит дебаты по переименованию страны. Речь идет об изменении названия государства на ”Северная Македония”. Цель этого шага — уладить конфликт с Афинами, которые принципиально возражают против самого названия ”Македония” — в Греции есть одноименная провинция.
Из-за этого спора на международной арене государство выступало под названием ”Бывшая Югославская республика Македония”. В Скопье заявляли, что название страны придется поменять ради другой цели — интеграции в международные структуры — ЕС и НАТО.
Во вторник убедить депутатов в необходимости изменения названия в ходе дебатов попытается премьер-министр Македонии Зоран Заев. Чтобы претворить свой шаг в жизнь, премьер должен заручиться двумя третями голосов законодателей, поскольку данный шаг потребует корректировки текста конституции.
Задача эта не из легких — премьер должен убедить проголосовать за изменения членов оппозиционной партии ВМРО-ДПМНЕ, которые настроены против переименования. Президент страны Георги Иванов, выходец из ВМРО-ДПМНЕ, также против подобных действий.
Однако сторонникам Заева необходима поддержка примерно 10 парламентариев и переговоры с ними продолжаются.
Во время своего выступления перед парламентариями 15 октября, Заев уже попытался апеллировать к будущему страны. ”Давайте продемонстрируем миру, что мы выше всех наших внутренних конфликтов и у нас есть общий интерес — будущее нашей страны”, — заявил премьер.
Пока ему не удалось убедить избирателей в своей правоте — дебаты возобновятся сегодня и могут продолжаться до 10 дней. Если вопрос о конституционных поправках не удастся решить, то страну ждут внеочередные выборы.
В сентябре в Македонии прошел референдум об изменении названия страны на ”Северную Македонию”, который приветствовали руководители ЕС и НАТО. Однако он был признан несостоявшимся из-за низкой явки.
По данным македонской государственной избирательной комиссии, явка составила 36,91% при необходимых 50%. За межправительственный договор с Грецией и, соответственно, смену названия государства высказались 91,46% (более 609 тысяч граждан) от общего числа проголосовавших, против — 5,65%.
В свою очередь, президент Республики Македония Георге Иванов посчитал низкую явку на референдум о переименовании страны волеизъявлением народа.
”Не голосуя, народ четко высказался против поспешного, навязанного и вредоносного решения без предварительно достигнутого национального консенсуса”, — подчеркнул Иванов.
Посол России в Македонии Сергей Баздникин ранее заявил, что представители ЕС и США накануне референдума о переименовании Македонии приезжали в страну и пытались вмешиваться во внутренние дела страны, пишет РИА ”Новости”.
Он отметил, что российские дипломаты не выступали с публичными заявлениями по поводу референдума, чтобы это не выглядело, как попытка вмешательства.
”Между тем, наши западные коллеги выбрали совсем противоположную линию поведения, и ясно, что они пытались вмешаться во внутренние дела суверенного государства.
В сентябре мы могли наблюдать приезд большого числа высокопоставленных государственных деятелей, чиновников из Вашингтона и Брюсселя, которые прибывали в Скопье и очень открыто — с большими усилиями — убеждали македонских граждан изъясниться позитивно на этом референдуме”, — рассказал ранее Баздникин.
ТОП
В Македонии подобные претензии пока отвергают. При этом премьер министр страны Заев напомнил, что результаты плебисцита не носят юридически обязывающего статуса.
В свою очередь, в беседе с ”Газетой.Ru” Гоце Караянов отметил, что планы о членстве страны в НАТО и ЕС стоят перед страной с начала 1993 года, однако они не мешают хорошим отношениям и диалогу с Россией. ”Мы говорим и о том, что нас связывает, и о том, что нас разъединяет”, — сказал посол, подчеркивая, что даже после интеграции в евроатлантические структуры, Россия и Македония могут вывести отношения на качественно новый уровень.