От венгерского консула потребовали в течение трех дней убраться с Украины

В украинском МИДе сообщили сегодня об этом послу Венгрии Эрно Кешкеню. ”Ему была вручена нота с информацией о том, что согласно статье 23 Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года в связи с деятельностью, несовместимой со статусом консульского должностного лица, консул Консульства Венгрии в городе Берегово должен покинуть территорию Украины в течение следующих 72 часов”, — говорится в сообщении.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также понадеялись, что Венгрия в дальнейшем воздержится от любых недружественных действий, а ее должностные лица — от нарушения украинского законодательства.

Причиной высылки дипломата стал скандал с раздачей им венгерских паспортов украинским гражданам в консульстве в городе Берегово Закарпатской области. 19 сентября этого года украинские СМИ опубликовали ролик, на котором консул приводил граждан Украины к присяге на верность Венгрии и призывал украинцев скрывать факт получения венгерского гражданства.

На прошлой неделе, 27 сентября, глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что если Венгрия сама не отзовет консула, его вышлют с Украины ”в ближайшее время”. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ пригрозил, что в случае высылки дипломата Будапешт ответит зеркальными мерами.