От Риги до Резекне: кто выиграл и кто проиграл на выборах в самоуправления

3 июня в Латвии прошли выборы в самоуправления. Почти все результаты уже известны, и портал Delfi сравнивает ситуацию в крупных городах. Что изменилось? Кого на этот раз поддержали избиратели? Сменится ли власть?

Подсчет голосов в Риге продолжается, но, судя по всему, главный итог выборов в столице — большинство в Рижской думе сохраняется за блоком "Согласие" / Честь служить Риге. Однако, по предварительным данным, правящая коалиция может потерять до шести депутатских мест (было 39, будет, вероятно, 33). Это делает ситуацию в Риге менее стабильной, но напрямую не ведет к смене власти.

Латвийское объединение регионов и "Для развития Латвии" может получить девять мест в думе, Новая консервативная партия — восемь, Национальное объединение — шесть, "Единство" — четыре. В этом случае "Единство" потеряет пять мандатов (в 2013 году партия получила девять мест), а Национальное объединение — четыре (было 12).

Даугавпилсская дума станет более монолитной с точки зрения количества представленных в ней партий. Если четыре года назад 15 депутатских мандатов разделили между собой семь партий (лидерами с четырьмя мандатами стали "Центр согласия" и Латгальская партия), то теперь в думу прошли только три — Латгальская партия (28,57%, шесть депутатов), "Согласие" (28,16%, пять депутатов) и "Наша партия" (19,34%, четыре депутата). При этом в городскую думу проходят два депутата Сейма — Андрей Элксниньш и Рихард Эйгимс.

Отдельно следует отметить результат партии "Единство" — 35 голосов (0,13%), абсолютно худший результат среди всех списков. В 2013 году "Единство" тоже не прошло в думу, но набрало 549 голосов (2,32%).

Лиепайская партия по-прежнему чувствует себя довольно комфортно. Несмотря на то, что по сравнению с выборами 2013 года она получила на один мандат меньше (было семь, стало — шесть), состав думы практически не оставляет вариантов для комбинаций, при которых партия Улдиса Сескса окажется в оппозиции. Латвийское объединение регионов получило пять мест, а "Согласие" — четыре.

Четыре года назад пять мест получила ныне уже несуществующая Партия реформ, три мандата было у "Согласия".

Следует отметить, что лидер списка "Согласия" Валерий Агешин будет вынужден оставить кресло депутата Сейма и перейти на работу на муниципальном уровне.

Союз зеленых и крестьян продолжает практически безраздельно править Елгавой — по сравнению с 2013 годом СЗК увеличил представительство в думе с шести до семи депутатов. Это означает, что для получения большинства СЗК нужна поддержка одного депутата, и выбор у "зеленых крестьян" есть: свои два мандата сохранило Национальное объединение, по одному депутату в думу делегируют "Единство" (было — два), KPV LV и Латвийское объединение регионов.

У "Согласия" в Елгавской думе останется три депутатских места, и, скорее всего, партия продолжит работать в оппозиции.

Главный итог выборов в Вентспилсе: партия Айвара Лембергса "Латвии и Вентспилсу" сохранила свои позиции, причем даже в количественном отношении за нее проголосовало почти столько же избирателей, как в 2013 году: 7167 против 7214. Девять мандатов из 13 в городской думе делают позиции бессменного мэра города непоколебимыми.

Еще один итог — оппозиционная коалиция (Национальное объединение, "Единство" и Латвийское региональное объединение) забрала все голоса недовольных правлением Лембергса. В проигрыше оказалось "Согласие" — партия потеряла свой единственный мандат в Вентспилсской думе.

Выборы в Юрмале выиграл Союз зеленых и крестьян, который, тем не менее, по сравнению с 2013 годом потерял один депутатский мандат (было семь, стало шесть). "Единство" потерпело сокрушительное поражение, потеряв оба депутатских места, а "Согласие" сохранило свои позиции — в думе партию будут представлять три депутата.

Заметно укрепила свои позиции партия "Тебе, Юрмале" — вместо двух депутатов теперь в думе у нее будет четыре места. Второй мандат получило Национальное объединение — если в 2013 году у "националов" был один депутат, то теперь будет два.

Следует отметить, что после этих выборов "Согласие" потеряет еще одного заметного депутата в Сейме — Никиту Никифорова. Он будет работать в Юрмальской думе.

Поддержка правящего в Резекне "Согласия" так же велика, как и поддержка Лембергса в Вентспилсе. Партия улучшила собственный результат четырехлетней давности и получила девять мандатов из 13. Это означает, что мэр города Александр Барташевич может продолжать править городом.

Как и 2013 году, противостоять "Согласию" пытался общий список из трех партий (сейчас — Латгальская партия, Национальное объединение и "Единство", тогда — Латгальская партия, Национальное объединение, Партия реформ, СЗК и Латвиский крестьянский союз). Результат тот же: два мандата. Могло быть три, но СЗК на этот раз стартовал отдельно и получил одно место в городской думе.