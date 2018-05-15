15.05.2018, 21:30

ОТ РЕДАКЦИИ: Об эстонском ”следе” Скрипаля писалось уже в марте

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rus.delfi.ee
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ОТ РЕДАКЦИИ: Об эстонском ”следе” Скрипаля писалось уже в марте
Скриншот books.google.ee

Накануне эта новость вызвала сенсацию, ее массово тиражируют по миру. Только на российских онлайнах на эту тему вышло 13 публикаций.

После поиска в интернете редакция русского Delfi обнаружила, что 15 марта этого года, буквально сразу после казуса с отравлением Скрипаля, ”Независимая газета” написала, что ”дело в том, что ”страны Балтии” всплывают в деле Скрипаля не случайно. Ведь завербовавший Скрипаля британский агент Пабло Миллер работал в Эстонии под прикрытием должности первого секретаря британского посольства”.

Более того, в 2007 году вышла книга известного политика и журналиста Александра Хинштейна ”Березовский и Абрамович: олиграхи с большой дороги”, в которой также утверждается о вербовке Скрипаля Миллером.

”Под именем же Пола скрывался бывший 1-ый секретарь британского посольства в Эстонии Пабло Миллер, известный ФСБ по другому шпионскому скандалу — делу английского агента Сергея Скрипаля. Именно Пабло Миллер был одним из кураторов Скрипаля”.

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