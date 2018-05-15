ОТ РЕДАКЦИИ: Об эстонском ”следе” Скрипаля писалось уже в марте

Более того, в 2007 году вышла книга известного политика и журналиста Александра Хинштейна ”Березовский и Абрамович: олиграхи с большой дороги”, в которой также утверждается о вербовке Скрипаля Миллером.

”Под именем же Пола скрывался бывший 1-ый секретарь британского посольства в Эстонии Пабло Миллер, известный ФСБ по другому шпионскому скандалу — делу английского агента Сергея Скрипаля. Именно Пабло Миллер был одним из кураторов Скрипаля”.