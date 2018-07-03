03.07.2018, 09:15

От насмешек и страха до свободы и принятия: жизнь геев в Хельсинки за последние 40 лет радикально поменялась

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rus.delfi.ee
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Gay Pride 2007
Foto on illustratiivneFoto: Ilmar Saabas

Лето 2018. В Хельсинки везде развеваются радужные флаги. Когда Петер Улъемарк в 1970-ые годы осознал свою гомосексуальность, он и представить не мог, что в один прекрасный день его родной город будет приветствовать на своих улицах людей всех ориентаций, пишет YLE.

Когда Петер Улъемарк появился на свет, такие люди, как он, считались больными преступниками. Гомосексуальность декриминализировали в Финляндии в 1971 году, а из списка болезней ее исключили только в 1981 году.

- Гомосексуальность считалась болезненным отклонением, в то время о ней надо было молчать, гомосексуалов клеймили, унижали -вспоминает Улъемарк.

В 1970-ые годы в Финляндии работало всего два телеканала. Гей-парады или держащиеся ра руку однополые пары были явлением из ряда вон выходящим.

- Если ты хотел с кем-то встречаться, это надо было делать за закрытыми дверями. А если люди, например, хотели увидеться в кафе, то нельзя было привлекать к себе внимание, — рассказывает Улъемарк.

В столице, однако, было несколько мест, где практиковались чуть более свободные нравы.

В 1970-х в СМИ муссировались скандалы, связанные с гомосексуалами.

- Считалось абсолютно нормальным в газетах высмеивать и разоблачать людей нетрадиционной ориентации.

Наряду с высмеиванием геи подвергались прямой дискриминации.

- В 1986 году я подал заявку на пост главы магистрата Хельсинки. Я был самым компетентным и профессиональным кандидатом, но меня не выбрали. Вместо этого пост оставили незанятым, спустя некоторое время снова место снова объявили вакантным и в итоге и главой магистрата стал другой человек.

Тот рассказал Улъемарку позже, что высокопоставленное лицо призвало его подать заявку на вакансию, чтобы властям не пришлось назначить на важный пост гомосексуала.

- Они считали меня риском для безопасности!

В 1970-е годы люди высмеивали гомосексуалов, а в 1980-е годы их боялись из-за ВИЧ, которого Улъемарку удалось избежать.

- Мы все, конечно, стали тогда осторожнее, но я состоял в долговременных отношениях, поэтому угроза ВИЧ меня не касалась.

ТОП

До 1990-х годов геям приходилась скрываться в ресторанах, которые зачастую находились во внутренних дворах зданий. Первым таким рестораном для лиц нетрадиционной ориенитации был Gay Gambrini на улице Iso-Roobertinkatu в центре Хельсинки.

В 1990-е все изменилось.

- Я жил на улице Eerikinkatu, где в 1992 открылся ресторан H2O, первый открытый гей-клуб, где люди могли сидеть вместе на террасе и пить пиво. Тогда у меня впервые появилось ощущение, что наше общество таки сделало шаг вперед.

Н2О открылся в 1992, но однополым парам пришлось ждать права на регистрацию отношений еще 10 лет.

8 марта 2002 года в Хельсинки зарегистрировали первую однополую пару. Человеком, который скрепил их союз, стал Петер Улъемарк.

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