От "Малороссии" до "формулы Макрона": что обсудят лидеры "нормандской четверки"

Лидеры Германии, Франции, Украины и России обсудят по телефону ситуацию в Донбассе. Хотя минские соглашения не выполняются, ситуация на дипломатическом уровне быстро меняется.

Украина предлагала созвониться с лидерами "нормандской четверки" до саммита G20 в Гамбурге в начале июля, но что-то не сложилось. Канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, главы России и Украины Владимир Путин и Петр Порошенко в понедельник, 24 июля, обсудят по телефону выполнение минских соглашений по востоку Украины (Минск-2). Точнее — их невыполнение.

Ни один из согласованных в феврале 2015 года 13 пунктов не выполнен полностью, позиционная война продолжается и обостряется, гибнут люди, в том числе — наблюдатели от Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Нарушается и "хлебное перемирие", заключенное на время сбора урожая, с конца июня до конца августа.

В течение нескольких недель стороны интенсивно согласовывали позиции. Порошенко посетил Париж, Берлин и Вашингтон. В Гамбурге на полях G20 Меркель и Макрон лично пообщались с Путиным. Итогом стало скупое заявление о том, что все трое поддерживают прекращение огня на востоке Украины. Там же Путин говорил об Украине с новым президентом США Дональдом Трампом, после чего глава Госдепартамента Рекс Тиллерсон посетил Киев. Вашингтон дал понять, что не присоединится к "нормандскому формату", но будет активно заниматься украинским вопросом. Первым шагом было назначение спецпосланника по Украине, которым стал бывший представитель США при НАТО Курт Волкер.

"Малороссия" как мина под минский процесс

За считанные дни до телефонной беседы лидеров "четверки" глава самопровозглашенной "ДНР" неожиданно задал новую тему. Александр Захарченко выступил с инициативой о создании "Малороссии" — нового государства со столицей в Донецке, которое должно стать преемником нынешней Украины. Идею осудили все страны "нормандского формата", правда, в России пресс-секретарь Путина сделал это более сдержанно и не сразу, отметив, что тема "подлежит осмыслению и анализу".

Многие эксперты оценили инициативу как угрозу минским соглашениям, хотя бы потому, что одна из идей Захарченко — ввести на три года чрезвычайное положение и запретить партии. Выборы на территории "республик" — один из ключевых спорных моментов минских соглашений.

До этого Украина со своей стороны сообщила о подготовке нового законопроекта о реинтеграции Донбасса, который может качественно изменить ситуацию на востоке страны. По сведениям украинских СМИ, речь шла о правовом статусе неконтролируемых территорий и военной операции. До этого некоторые высокопоставленные чиновники в Киеве говорили о возможном изменении антитеррористической операции (АТО), в рамках которой Киев три года противостоит сепаратистам в Донецке и Луганске. По некоторым данным, рассмотрение уже разработанного документа якобы было остановлено президентом Порошенко.

Россия подвергла критике законопроект, одна из версий которого попала в СМИ. В Москве считают, что он нарушает минские соглашения. По информации украинских СМИ, в документе было среди прочего написано про "преступный захват Российской Федерацией части территории Украины".

"Формула Макрона"

Телефонный разговор станет дебютом нового президента Франции Эммануэля Макрона, впервые участвующего в "нормандском формате". Вскоре после избрания он подключился к решению российско-украинского конфликта, встретившись в Париже отдельно с Путиным и Порошенко. Появилась так называемая "формула Макрона", которая ставит во главу угла прекращение огня. Французская инициатива предполагает конкретные шаги по выполнению минских соглашений.

Помимо прекращения огня это доступ наблюдателей ОБСЕ во все районы Донбасса, отвод тяжелой техники и обмен пленными. Украина такой вариант поддержала, а вот пророссийские сепаратисты, похоже, нет. В Луганске и Донецке заявили, что "формула Макрона" не содержит ничего нового. Лидер "ДНР" Александр Захарченко сказал, что у нее "нулевые" перспективы.

Это не первая попытка западных стран предложить свой план и сдвинуть минский процесс с мертвой точки. В 2016 году обсуждалась инициатива, которую российские и украинские СМИ назвали "формула Штайнмайера" — по имени бывшего главы МИДа Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Его идея предусматривала принятие парламентом Украины закона о проведении выборов на неподконтрольных Киеву территориях, а затем проведение самих выборов, и в случае их признания ОБСЕ — введение в действие особого статуса регионов, формально остающихся в составе Украины.

В мае сепаратисты обвинили Киев в саботаже "формулы Штайнмайера" и пригрозили от нее отказаться. До этого они называли эту формулу "реальным механизмом компромиссного решения по особому статусу".

Еще раньше, в 2015 году, был озвучен так называемый "план Мореля". Бывший французский дипломат Пьер Морель предлагал провести выборы в "ДНР"/"ЛНР" формально по украинским законам, но фактически по правилам сепаратистов. Киев воспринял эту идею без энтузиазма, план не был реализован.