От КНДР и США до Азербайджана: как родственники идут во власть

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил свою жену Мехрибан первым вице-президентом страны. По мнению экспертов, это означает, что супруга Алиева стала фактически вторым по влиянию человеком в государстве после президента, пишет Русская служба Би-би-си.

Сам Алиев объяснил свое решение успехами и важной ролью супруги в жизни страны. "Мехрибан Алиева долгие годы играет важную роль в общественно-политической, культурной, международной деятельности. Она в целом осуществляет многостороннюю и успешную деятельность", — сказал Алиев во вторник на заседании Совета безопасности, представляя свою жену.

В сентябре прошлого года в конституцию Азербайджана были внесены изменения, предусматривающие введение должности первого вице-президента и вице-президентов.

Законы большинства современных государств прямо или косвенно запрещают представителям власти назначать своих супругов и близких родственников на государственные должности.

Однако в ряде стран, где в обществе характерны сильные династийные традиции и клановость, власти находят способы обойти эти запреты.

Ярким примером того, как первые лица государства обходят законодательные запреты и назначают своих родственников на государственные должности, являются постсоветские страны Центральной Азии.

Таджикистан

В январе 2016 года дочь президента Эмомали Рахмона, Озода, была назначена на должность руководителя аппарата президента. Ее муж Джамолиддин Нуралиев служит первым заместителем главы национального банка страны.

Старший сын президента Рахмона Рустам Эмомали возглавлял антикоррупционное ведомство Таджикистана, будучи самым молодым генералом на пространстве СНГ.

В январе 2017 года Эмомали Рахмон подобрал сыну новую должность: теперь 29-летний Рустам стал градоначальником Душанбе.

Казахстан

В Казахстане на государственной службе находятся внуки Нурсултана Назарбаева: 31-летний Нурали Алиев работал заместителем градоначальника Астаны, а 26-летний Айсултан Назарбаев служит в министерстве обороны Казахстана и не скрывает своих амбиций. "Моя главная должность — я внук президента", — заявлял он казахстанским СМИ.

Зять Назарбаева Рахат Алиев за время брака со старшей дочерью президента Даригой быстро продвигался по карьерной лестнице, был первым заместителем главы КНБ и первым заместителем министра иностранных дел. Однако он попал в опалу, покинул страну, был заочно осужден, арестован в Австрии и в итоге найден мертвым в тюремной камере.

Дочь Назарбаева Дарига занимала должность заместителя премьер-министра, а ныне возглавляет комитет сената по международным делам, обороне и безопасности.

Киргизия и Узбекистан

Для Киргизии система непотизма была характерна в прежние времена, до свержения президента Курманбека Бакиева.

В 2005 году двое детей первого президента страны Аскара Акаева получили места в парламенте.

Сменивший Аскара Акаева Курманбек Бакиев назначил своего брата Джаныша на должность начальника службы безопасности, а сын Бакиева Максим в 2009-2010 годах возглавлял Центральное агентство по развитию, инвестициям и инновациям.

Эксперты говорят, что Узбекистаном управляет одна большая семья, практически все ключевые посты занимают родственники тех или иных должностных лиц. Клановой системой многие годы руководил Ислам Каримов, о смерти которого стало известно в сентябре прошлого года.

Дочь президента Гульнара Каримова в 2010-2011 годах занимала пост чрезвычайного и полномочного посла Узбекистана в Испании, однако позже оказалась в центре коррупционного скандала, связанного с отмыванием денег.

Северная Корея

Непотизм характерен и для других азиатских стран. В КНДР правящей династией является династия Кимов. Близкие родственники главы КНДР часто занимают ключевые посты в правительстве и других государственных органах. В то же время, для Северной Кореи характерны громкие отставки и увольнения.

Так в 2013 году дядя лидера КНДР Ким Чен Ына, Чан Сон Тхэк, женатый на младшей сестре Ким Чен Ира, был уволен поста вице-председателя Национальной военной комиссии КНДР, а позже казнен по обвинению в попытке государственного переворота.

На Западе

Скандалы, связанные с предоставлением определенных преференций родственникам глав государств, случаются и в западных странах.

Так, волну критики в США вызвало решение президента страны Дональда Трампа назначить на пост одного из старших советников в Белом доме своего зятя Джареда Кушнера.

Министерство юстиции США пришло к выводу, что решение Трампа назначить своим советником своего зятя не противоречит американскому законодательству, в частности, закону о борьбе с семейственностью.

Федеральный закон против кумовства запрещает президенту США назначать родственников на посты в правительственных учреждениях, однако, как настаивали в команде Трампа, этот закон не относится к работе в Белом доме.

Экс-министр финансов Греции Йоргос Папаконстантину в 2012 году столкнулся с обвинениями в непотизме, его заподозрили в укрывательстве зарубежных счетов своих родственников.

СМИ сообщали, что имена трех родственников экс-министра внезапно исчезли из списка греков, хранящих свои средства в банках Швейцарии.

В 2015 году суд признал экс-министра виновным в том, что он удалил имена троих родственников из так называемого "списка Лагард". Папаконстантину был приговорен к одному году тюрьмы с отсрочкой приговора на три года.

В начале февраля кандидату в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийону пришлось извиняться перед согражданами за скандал, в котором оказалась замешана его жена Пенелоп.

Фийона обвинили в том, что он в свою бытность депутатом оформил жену на должность помощника, и она получала из бюджета зарплату за работу, которую якобы не делала: Пенелоп в своей должности зарабатывала 3677 евро в месяц.