Осужденный за убийство Немцова Дадаев голодает около двух недель в ШИЗО

Заключенный исправительной колонии Заур Дадаев, приговоренный к сроку лишения свободы за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, почти две недели держит голодовку. Чеченец протестует против произвола надзирателей.

"Заур Дадаев объявил голодовку после того, как его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии", — сообщила "Интерфаксу" его адвокат Роза Магомедова.

"Заур голодает уже 12 суток из-за того, что незаконно помещался в ШИЗО", — добавила защитница.

Она отметила, что Дадаев присоединился к другим заключенным, которые еще ранее объявили о голодовке по аналогичным причинам. "Сотрудники колонии придираются на ровном месте и помещают в ШИЗО. Заур признает только одно нарушение, когда сидел в неположенное время, а остальные считает надуманными", — сказала Магомедова.

По ее словам, в середине июля Дадаев был помещен в ШИЗО из-за того, что находясь около бани с другим заключенным, ожидал третьего осужденного, который пошел проверять наличие в ней свободных мест.

"К ним тогда подошел инспектор и потребовал объяснений. Они их дали, а в итоге Дадаев был вызван на дисциплинарную комиссию, где этот же инспектор огласил рапорт, что Заур одиночно передвигался от мечети до отряда и был задержан возле бани. При этом объяснения Дадаева оглашены не были, как и не была ему предоставлена возможность довести до комиссии свои аргументы", — сказала адвокат.