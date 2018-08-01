01.08.2018, 11:20

Осужденный за убийство Немцова Дадаев голодает около двух недель в ШИЗО

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NEWSru.com
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Zaur Dadajev
Zaur DadajevFoto: TATJANA MAKEJEVA, REUTERS

Заключенный исправительной колонии Заур Дадаев, приговоренный к сроку лишения свободы за убийство оппозиционного политика Бориса Немцова, почти две недели держит голодовку. Чеченец протестует против произвола надзирателей.

"Заур Дадаев объявил голодовку после того, как его поместили в штрафной изолятор (ШИЗО) из-за надуманных, по его мнению, нарушений внутреннего распорядка колонии", — сообщила "Интерфаксу" его адвокат Роза Магомедова.

"Заур голодает уже 12 суток из-за того, что незаконно помещался в ШИЗО", — добавила защитница.

Она отметила, что Дадаев присоединился к другим заключенным, которые еще ранее объявили о голодовке по аналогичным причинам. "Сотрудники колонии придираются на ровном месте и помещают в ШИЗО. Заур признает только одно нарушение, когда сидел в неположенное время, а остальные считает надуманными", — сказала Магомедова.

По ее словам, в середине июля Дадаев был помещен в ШИЗО из-за того, что находясь около бани с другим заключенным, ожидал третьего осужденного, который пошел проверять наличие в ней свободных мест.

"К ним тогда подошел инспектор и потребовал объяснений. Они их дали, а в итоге Дадаев был вызван на дисциплинарную комиссию, где этот же инспектор огласил рапорт, что Заур одиночно передвигался от мечети до отряда и был задержан возле бани. При этом объяснения Дадаева оглашены не были, как и не была ему предоставлена возможность довести до комиссии свои аргументы", — сказала адвокат.

Она отметила, что несколько дней назад в колонию приходил прокурор, которому Дадаев передал заявление о нарушении его прав. В свою очередь, руководству ФКУ ИК-3 Магомедова направила адвокатский запрос с просьбой проинформировать ее об иных нарушениях Дадаева.

"Ответов пока ни от кого нет", — резюмировала защитница.

Отметим, за сутки это уже второе сообщение о голодовках заключенных. В понедельник известие об аналогичной акции протеста пришло из ИК-8 Ярославской области. Там голодовку объявили несколько осужденных, в том числе Евгений Макаров, которого жестоко били надзиратели, снимая пытки на видео.

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Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. 13 июля 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в убийстве пятерых фигурантов дела. Наибольший срок получил Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства: его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Анзору Губашеву дали 19 лет колонии строгого режима, Шадиду Губашеву — 16 лет, Темирлану Эскерханову — 14 лет, Хамзату Бахаеву — 11 лет. Каждому из осужденных также был назначен штраф в 100 тысяч рублей.

Всех пятерых признали виновными в убийстве по найму (пункты "ж", "з" части 2 статьи 105 УК) и незаконном обороте оружия (часть 3 статьи 222 УК) и не заслуживающими снисхождения. Однако заказчиков убийства следствие так и не установило.

10 октября 2017 года Верховный суд отменил назначенный осужденным штраф, в остальном признав приговор законным и обоснованным. В настоящее время все осужденные отбывают наказания в различных исправительных колониях. Дадаев был этапирован в колонию строгого режима для бывших сотрудников правоохранительных органов в Иркутске (ФКУ ИК-3).

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