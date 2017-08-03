Остановивший вирус WannaCry программист арестован в США

Остановивший вирус WannaCry британский программист Маркус Хатчинс арестован в США, сообщает gazeta.ru со ссылкой на

Motherboard.

В настоящее время неизвестно, в чем обвиняют сотрудника компании Kryptos Logic. Его американские коллеги сообщили, что арест был произведен ФБР.

В ФБР пока не предоставили комментарий для публикации, отмечает портал.

Незадолго до своего ареста Хатчинс принимал участие в двух ежегодных хакерских конференциях в Лас-Вегасе.

Хатчинс стал знаменитым после того, как он смог случайно остановить распространение вируса WannaCry.

23-летний программист позднее заявил, что не считает себя героем.