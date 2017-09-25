Остановить вымирание. Как Латвия пытается выбраться из демографической ямы

За последние 25 лет Латвия потеряла 700 тысяч жителей. Психологический барьер - менее 2 млн человек - был взят три года назад. Все попытки переломить ситуацию не приносили заметного успеха. Сейчас Латвия в очередной раз задумались о демографической реформе, очень похожей на ту, что Эстония провела еще 10 лет назад. Латвийский Delfi рассказывает о том, как Латвия скатилась в демографическую яму и как теперь пытается из нее выбраться.

Как Латвия качается на волнах миграции

В 1990 году — до восстановления независимости — в Латвии проживало 2,668 млн. человек. В 2016 году остались лишь 1,968 млн, то есть за четверть века страна потеряла 700 тысяч жителей. За прошлый год число жителей Латвии уменьшилось на 18,8 тысяч человек — драматически много, если сравнивать с Эстонией, которая, согласно данным Eurostat, в 2016 году по естественным причинам "недосчиталась" лишь 300 человек. Сальдо миграции в Эстонии при этом было положительным. В Латвии же негативны все показатели — и соотношение родившихся-умерших, и показатели миграции.

За последние 70 лет Латвия пережила не одну волну миграции. Во время Второй мировой войны часть жителей была уничтожена, увезена в лагеря, погибла или бежала из страны. После войны Москва побуждала переселятся в ЛССР инородцев — как для того, чтобы на крупных заводах было кому работать, так и для того, чтобы "разбавить" этнический состав. После обретения независимости часть тех, кто приехал в Латвию во времена СССР, вернулись в Россию и другие бывшие советские республики. После вступления страны в ЕС началась массовая эмиграция на Запад. Все это происходило на фоне низкой рождаемости и крайне слабого потока иммигрантов. Правда, в последние годы тенденция меняется: число тех, кто приезжает в Латвию в поисках лучшей жизни (из Белоруссии и Украины) резко растет.

Если политики сокрушаются по поводу снижения числа жителей страны из сентиментальных соображений, то экономисты уверены: это крайне негативно влияет на экономику Латвии. Жители стареют, доля тех, кто работает и платит налоги — уменьшается. Из-за демографической ямы 1990-х годов падает и число тех, кто хотя бы теоретически может стать родителем.

Демографические прогнозы при этом заметно различаются. Eurostat и ООН полагают, что число жителей Латвии будет сокращаться. К 2030-му году в стране останется немногим более 1,7 млн. человек, а к 2050-му — 1,5 млн. Министерство экономики Латвии и экспертный центр Certus увязывают среднесрочный прогноз с уровнем развития экономики. Если ВВП будет расти на уровне 5% в год, то в ближайшие 20 лет демографию удастся "удержать" на нынешнем уровне. На рост численности населения не надеется никто.

Правда, демографы не согласны с тем, что на рождаемость влияет только экономическая ситуация. Илмар Межс, в частности, приводит пример Германии, страны с сильнейшей в Европе экономикой. Ситуация с рождаемостью там — одна из худших в ЕС.

Как Латвия пытается остановить вымирание

Согласно данным Центрального статистического управления Латвии, в 2016 году в каждой латвийской семье в среднем росло 1,5 ребенка. В ходе опроса SKDS в прошлом году выяснилось, что семьи бы хотели иметь, в среднем, по 2,3 ребенка. Чтобы удержать число жителей на одном уровне, говорят эксперты ООН, на каждую женщину (не семью) должен приходится 2,1 ребенок. Словом, латвийцы хотели бы иметь больше детей, но по каким-то причинам этого не делают.

По мнению Отто Озолса, публициста и члена правления негосударственной организации "Фонд будущего" ("Nākotnes fonds"), основной причиной низкой рождаемости остается риск бедности. При этом находящиеся у власти в Латвии политики не понимают, что любые меры по стимулированию рождаемости связаны с результатом "длинной резинкой" — должны пройти годы, чтобы они показали эффективность. "В Латвии политики как-то не так это оценивают. Они считают, что если результата нет "завтра утром", то это выброшенные деньги, которые можно было бы потратить на что-то другое. Так нельзя. Это огромная ошибка", — заявил он порталу Delfi.

Самая свежая инициатива, которую латвийские власти предпринимают для исправления ситуации — программа "Шаг Мары" ("Māras solis", Мара — богиня земли в языческой мифологии древних латышей). Ее авторами являются эксперты платформы для сотрудничества "Центр по делам демографии" (Demogrāfisko lietu centrs) и специалисты "Фонда будущего". Основная мысль — сделать так, чтобы многодетные семьи не пересекали черту бедности.

В сентябре этого года правительство Латвии согласилось выделить на реализацию реформы государственного семейного пособия (ГСП) 32,45 млн. евро. В реформе отражены идеи и приоритеты "Шага Мары".

Социальное пособие до достижения ребенком возраста в 1,5 лет в Латвии сравнительно высокое, особенно если родитель до рождения ребенка работал и платил налоги — 171 евро в месяц. Но уже с полутора и до двух лет сумма поддержки падает до 42,69 евро в месяц.

Кроме того, родители получают ГСП (в период с одного года до 15 лет) и его размер очень мал. Особенно это пособие важно для многодетных семей, и "Шаг Мары" направлен на его кардинальное увеличение.

Интересно, что единовременное пособие по рождению ребенка в Латвии составляет 421,17 евро — выше, чем в Эстонии. Однако одним пособием ситуацию не переломить: для людей важно, чтобы ребенок был накормлен, для него точно было место в детском саду и школа рядом. Авторы программы "Шаг Мары" в беседе с Delfi в качестве примера приводят Эстонию, в которой схожая демографическая реформа была проведена 10 лет назад. И не просто проведена на бумаге, но и получила серьезную поддержку из бюджета. Согласно данным Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в 2013 году Эстония потратила на поддержку семей 2% от ВВП, тогда как Латвия всего 1,1%.

Бурная эмиграция — плохо, излишняя иммиграция — еще хуже

Согласно статистике Центрального статистического управления Латвии, в 2016 году из Латвии эмигрировали 20 574 человека, а иммигрировали 8345 человек. Из уехавших в 2013-2015 годах вернулись 26-37%.

Эта картина очень похожа на ситуацию в Литве, а вот в Эстонии уровень иммиграции выше, чем эмиграции. Опрошенные Delfi латвийские эксперты полагают, что это связано с финской спецификой: многие эстонцы работают в Финляндии, юридически никуда не мигрируют и не портят статистику. У Латвии и Литвы своей удобной "финляндии" нет, если отсюда уезжают — то далеко.

Иногда, впрочем, они возвращаются с новыми знаниями. Как, например, житель Добеле (город на юге Латвии, население 10,5 тысяч человек) Каспар Элартс. В 2008 году он уехал в Нидерланды, честно пытался там стать своим, избегая слишком глубоко погружения в дела латвийской диаспоры, но все равно не прижился. В конце концов он вернулся на родину и открыл свою фирму в той сфере, в которой работал в Нидерландах. В прошлом году оборот предприятия Latvia packing составил 300 тысяч евро.

Латвийские полагают, что такие немногочисленные примеры очень важны. "Хорошая эмиграция" с непременным возвращением могла бы дать толчок для развития экономики. Но статистика неумолима — порядка 40% тех латвийцев, что живут за границей сейчас, уезжали туда уже несколько раз. То есть пытались вернуться, но не смогли остаться. И с каждым таким неудачным возвращением уезжать им все легче.

Возвращение соотечественников на родину остается для Латвии острой проблемой. В стране до сих пор не существует организации, которая бы централизовано оказывала помощь тем, кто решил вернуться. Государственные школы, например, тоже не умеют работать с детьми, которые выросли за границей и не знают на должном уровне латышского или русского языков.

Между тем, иммиграция в Латвию постепенно растет. Как свидетельствует статистика Департамента по делам гражданства и миграции Латвии, в 2016 году было выдано 6007 разрешений на работу в Латвии. Это рекорд. Более половины из них получили граждане Украины, на втором месте — Республика Беларусь. Как признались в разговоре с Delfi бизнесмены, работающие в областях автоперевозок и информационных технологий, без иностранной рабочей силы им было бы тяжело.

Эксперты предупреждают, что если иммиграция продолжится такими темпами, то латвийское общество может столкнуться с новыми рисками — ростом ксенофобии и даже расизма. Но до этого пока далеко. Безопасный уровень миграции — на уровне 10-15 тысяч человек в год, то есть в 2-3 раза больше, чем сейчас. Как раз достаточно, чтобы примерно компенсировать эмиграцию из страны.