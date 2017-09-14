Остановить конвейер. Как 50 детей-неграждан раскачали правительство Латвии

В Латвии разгорается громкий политический скандал вокруг детей неграждан. Вопреки возражениям правительственной коалиции, президент страны Раймонд Вейонис внес в парламент законопроект об упрощении процедуры присвоения гражданства детям, рожденным в семьях неграждан, пишет rus.delfi.lv.

Как остановить конвейер

Проект поправок, разработанный президентской канцелярией, предусматривает автоматическое присвоение гражданства детям, рожденным в семьях двух неграждан после 1 июня 2018 года. В ситуациях, где один из родителей является негражданином, а другой — иностранцем, ребенок сможет получить латвийское гражданство, если родители об этом договорились, и ребенок не является иностранным гражданином.

Согласно действующему законодательству, чтобы присвоить гражданство Латвии новорожденному, требуется желание хотя бы одного из родителей-неграждан. Выразить свою волю можно прямо при регистрации ребенка в ЗАГСе — в актовой записи о факте рождения работник ставит специальную отметку и выдает свидетельство, в котором указано, что на свет появился новый гражданин Латвии. Однако, несмотря на кажущуюся простоту процедуру, далеко не все родители соглашаются ее пройти. В 2016 году в семьях неграждан родилось 258 детей, и 52 из них, то есть каждый пятый, был зарегистрирован негражданином. Официальных исследований о мотивации родителей нет. Неофициальная версия — прагматичные соображения: ребенку-негражданину не требуется виза для поездки в Россию и Беларусь.

Предлагаемый президентом вариант оставляет родителям возможность отказаться от гражданства Латвии для ребенка, но для этого им нужно будет доказать, что ребенок является гражданином другого государства. Статус неграждан детям больше присваиваться не будет. В этом отличие от эстонского законодательства, где родители имеют возможность ”передать” свой статус ребенку.

Стабильность коалиции важнее детей

”Пришло время поставить точку в предоставлении статуса негражданина, поскольку мы — современное европейское государство, готовое к таким вызовам", — заявил Вейонис, анонсируя свой законопроект.

В поддержку президента выступил латвийский омбудсмен Юрис Янсонс. Он напомнил, что согласно Конвенции ООН по защите прав детей, ребенок при рождении имеет право на имя и гражданство, и, регистрируя родившегося в Латвии ребенка негражданином, Латвия нарушает важный международный документ.

А вот партии правительственной коалиции не захотели помочь президенту. Категорически против идеи выступило национальное объединение Visu Latvijai!-ТБ/ ДННЛ, и две другие правящие партии — Союз ”зеленых” и крестьян (СЗК) и ”Единство” — не стали раскачивать лодку. Как пояснил премьер-министр Марис Кучинскис (СЗК), он не готов к развалу коалиции ради детей неграждан. Коалиционный договор латвийского правительства содержит пункт, что принимать решения по вопросам гражданства коалиция может только при полном единогласии всех участников.

Электорат не осудит

Тем не менее, президент вопреки протестам своего правительства все-таки подал законопроект на рассмотрение в парламент. Пикантность ситуации добавило то, что поддержать инициативу Вейониса готовы минимум четыре депутата правящей коалиции — месяц назад они примкнули к новому либерально ориентированному политическому движению ”За!”, но формально еще продолжают работать в рядах фракции ”Единство”.

Возмущенные дерзостью коллег представители национального объединения уже предупредили, что самовольные действия при голосовании по вопросу гражданства будут означать нарушение коалиционного договора, что может привести к развалу коалиции. Но ”четверка” вряд ли изменит свое решение — лидеры партии ”За!” не скрывают своего интереса к русскоязычному электорату и уже публично выразили свою солидарность с президентом. Среди оппозиционных партий решение об упрощении регистрации детей обещают поддержать партия ”Согласие”, за которую традиционно голосует русскоязычные избиратели, и Латвийское объединение регионов. Третий участник оппозиции — партия ”От сердца Латвии” — пока не определилась со своей позицией.

С точки зрения политической логики предлагаемый президентом законопроект не несет в себе какой-либо угрозы — опросы общественного мнения показывают, что идея автоматического предоставления гражданства довольно популярна в латвийском общества. Инициативу Вейониса готовы поддержать 76% жителей, свидетельствуют данные исследования SKDS.

Без обратной силы

Последний раз Закон о гражданстве в Латвии пересматривался в 2013 году — до этого момента для регистрации детей, родившихся в семьях неграждан, обязательно требовалось заявление с подписью обоих родителей. Отмена этого правила сократила темпы ”производства” неграждан почти в три раза. Кстати, четыре года назад пересмотр редакции закона также сопровождался долгими политическими дискуссиями, и для принятия финального решения потребовались голоса как правящих, так и оппозиции.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции, по состоянию на 1 июля 2017 года на территории Латвии насчитывалось 237,7 тысяч неграждан, еще почти пять тысяч — проживают за границей.

По подсчетам президентской канцелярии, новый законопроект в случае принятия будет распространяться ежегодно на 50-80 детей. Новый порядок регистрации гражданства будет действовать только для тех, кто родится после 1 июня 2018 года — в отличие от эстонского закона, который распространялся и на тех детей, которые родились до вступления закона в силу.

Другое важное условие — претендовать на гражданство смогут не только малыши, у которых оба родителя неграждане. В том случае, если один из родителей негражданин Латвии, а второй — гражданин иностранного государства, гражданство Латвии можно будет получить только при подаче подтверждения, что у ребенка нет гражданства другого государства, и родители договорились об оформлении гражданства Латвии. В отношении детей иностранцев, лиц без гражданства, беженцев, а также лиц, получивших альтернативный статус, никаких изменений не планируется.

Алексей Димитров, юрист фракции ”Зеленых” Европарламента:

"По сути, президентская канцелярия выбрала легкий путь. Законопроект лишь определяет принцип — больше не присваивать детям статус неграждан. Более трудная задача — разработать соответствующие поправки к иным законам (закон о гражданстве, закон о статусе неграждан) — делегируется правительству. Причем принцип, согласно законопроекту, вступает в силу с 1 июня 2018 года, а сопутствующие поправки правительство должно разработать до 1 сентября 2018 года, потом они еще должны быть утверждены парламентом. В результате даже в случае принятия законопроекта в переходный период возникнет много вопросов — например, какой должна быть процедура для семей, где один из родителей негражданин, а другой — иностранец. С технической точки зрения, канцелярия должна была предложить пакет поправок к существующим законам, но политически менять Закон о гражданстве гораздо труднее.

Если оценивать значимость президентской инициативы, то понятно, что кардинально законопроект на количество неграждан не повлияет, однако его принятие важно символически — больше неграждане не будут рождаться. Остается приветствовать его как первый шаг, и выразить сожаление, что он оказался таким скромным, и не распространяется на уже родившихся детей-неграждан.

Каким будет судьба законопроекта? Прогнозировать сложно, но думаю, законопроект передадут в ответственную комиссию парламента, где он благополучно пролежит до выборов — со ссылками на то, что пакет сопутствующих законопроектов надо тоже принять сразу, а разработка требует усилий и политической воли".