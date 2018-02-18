Особенности предвыборной агитации в РФ: все СМИ за одного

В России с 17 февраля 2018 года кандидаты в президенты РФ могут в течение 28 дней официально проводить агитацию в электронных и печатных СМИ. Для этого кандидатам, согласно закону, предоставляется бесплатное эфирное время на общероссийских и региональных государственных теле- и радиоканалах и в 15 печатных СМИ. Кандидаты и партии могут также размещать платные публикации, которые должны быть оплачены из избирательного фонда кандидата. Период агитации закончится в полночь 17 марта, когда наступит день тишины.

Незаконная агитация в СМИ — исключительно за Путина

Задолго до начала кампании в СМИ движение в защиту прав избирателей "Голос" сообщило о многочисленных случаях "незаконной агитации" на российском ТВ. По данным организации, за первые 20 дней избирательной кампании, начавшейся 18 декабря, зафиксировано 55 нарушений — сюжетов на федеральных, региональных и местных телеканалах. Как подчеркивает "Голос", все видеосюжеты являются предвыборной агитацией, и в них выражается предпочтение единственному кандидату — Владимиру Путину.

В качестве примера такого нарушения "Голос" проанализировал 13-минутный сюжет в вечерней программе, вышедшей на Первом канале 1 января. В нем пять минут "в позитивном ключе" рассказывалось о ходе кампании Путина и формировался положительный образ кандидата. Приводилась информация о достижениях сопредседателей штаба Путина и его инициативах, подробно рассказывалось о процессе сбора подписей и приводились агитационные комментарии пяти избирателей.

Всего в январском сюжете были упомянуты девять выдвиженцев из 19. Распределение времени выглядит примерно так: Путин — 5 мин. (восторженно), Копенкина — 13 сек. (нейтрально), Михайлов — 5 сек. (нейтрально), Титов — 19 сек. (насмешка), Собчак — 23 сек. (нейтрально), Сурайкин — 13 сек. (насмешка), Явлинский — 45 сек. (негативно), Грудинин — 1,53 мин. (крайне негативно), Жириновский — 32 сек. (нейтрально и с критикой Грудинина).

ЦИК не увидел в фильме Стоуна агитации за Путина

Кроме того, кандидат в президенты Ксения Собчак и председатель партии "Яблоко" Эмилия Слабунова 13 февраля обратились в ЦИК с жалобами на показ на российском Первом канале четырехсерийного фильма американского режиссера Оливера Стоуна о Путине. В них указывается, что фильм рассказывает не только о профессиональной деятельности Путина, поэтому является агитационным материалом и нарушает требования законодательства, поскольку транслируется до начала агитационного периода в СМИ. Глава ЦИК Элла Памфилова не увидела в показе фильма "прямого нарушения закона" и предложила телеканалу в духе "доброй воли" отложить показ последней серии.

Путин ни разу не участвовал в дебатах

Штаб Владимира Путина 10 февраля сообщил ЦИК, что отказывается от "бесплатного эфира, выделяемого для совместных агитационных мероприятий" кандидатам в президенты РФ. Это неудивительно, поскольку Путин, который в четвертый раз идет на выборы президента, ни разу не участвовал в теледебатах с другими кандидатами. Это относится и к другому — бывшему — кандидату, представлявшему интересы "партии власти", Дмитрию Медведеву, который перед выборами 2008 года тоже отказался от теледебатов, сославшись на занятость.

Публичная агитация в ходе избирательной кампании начинается с момента выдвижения кандидата. Последним в кандидаты был выдвинут Путин 26 декабря прошлого года. Однако в течение месяца после этого в России практически отсутствовала политическая реклама, сообщил 11 февраля на своем сайте Комитет гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина, изучивший ход предвыборной кампании по состоянию на начало февраля. По данным КГИ, только в конце января появились рекламные щиты в поддержку Путина и в меньшем объеме щиты в поддержку кандидата от КПРФ Павла Грудинина. В начале февраля появились редкие плакаты Владимира Жириновского и кандидата Партии роста Бориса Титова.

Почти полное отсутствие агитационных материалов

Как указывается в исследовании, агитационных печатных материалов штабы кандидатов фактически не выпускали и даже в ходе сбора подписей претенденты не распространяли материалы о себе. В начале февраля буклеты, брошюры и листовки в ограниченном объеме присутствовали только в штабах Грудинина и полностью отсутствовали в штабах Путина. Агитации остальных кандидатов в российских регионах обнаружить не удалось, указывает КГИ.

При этом, как подчеркивает КГИ, на этом фоне выделяется Алексей Навальный, поскольку его штаб выпустил газеты, стикеры и другую агитпродукцию. Общим для всех кандидатов в президенты, а также для Навального, стало то, что их агитационные материалы единые на всю страну, без привязки к проблемам регионов.

На выборах президента РФ зарегистрированы 8 кандидатов: Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Владимир Жириновский (ЛДПР), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Путин (самовыдвижение), Григорий Явлинский ("Яблоко"), Борис Титов (Партия роста), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"). Алексею Навальному ЦИК отказал в регистрации, поэтому его кампания направлена на организацию "Забастовки избирателей".