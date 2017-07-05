Основателя "Шалтая-Болтая" потребовали посадить на 2,5 года

Прокуратура попросила приговорить предполагаемого основателя хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимира Аникеева к двум годам и шести месяцам колонии общего режима.

Со слов адвоката, это максимальное наказание, которое могут назначить его подзащитному с учетом сделки со следствием и признания вины.

В среду в Мосгорсуде началось рассмотрение уголовного дела Аникеева. Оно проходит в закрытом для слушателей и СМИ режиме, так как материалам дела был присвоен гриф "секретно".

Аникееву, а также еще двум предполагаемым его сообщникам, предъявлено обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Ранее Аникеев признал свою вину в незаконном доступе к информации.

По версии следствия, лидер "Шалтай-Болтая" причастен ко взлому почты шести человек, в том числе пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, помощника президента Андрея Белоусова и сотрудника администрации президента Тимура Прокопенко. При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Как ожидается, приговор Аникееву будет оглашен в четверг, 6 июля.

Дело хакерской группы "Анонимный интернационал", более известной как "Шалтай-Болтай" связано со взломами персональных аккаунтов высокопоставленных российских чиновников и известных бизнесменов.

В частности, от лица группы в интернет утекла переписка, якобы принадлежавшая вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам "фабрики троллей" в Петербурге.

По версии следствия, Аникеев возглавлял группу. Он был арестован еще 9 ноября прошлого года. Еще двое предполагаемых участников проекта, Константин Тепляков и Александр Филинов, были задержаны в начале декабря 2016 года. Других возможных членов хакерской группировки следователи пока не нашли.

В конце 2016 года были также задержаны руководитель центра информационной безопасности ФСБ Сергей Михайлов, его заместитель Дмитрий Докучаев и глава отдела расследований компьютерных инцидентов "Лаборатории Касперского" Руслан Стоянов.