Основатель Playboy Хью Хефнер умер в возрасте 91 года

Основатель мужского журнала Playboy Хью Хефнер умер на 92-м году жизни. Сообщение о его смерти опубликовано на странице издания в Twitter.

”Американская икона и основатель Playboy Хью М. Хефнер ушел из жизни. Ему был 91 год”, — говорится в тексте.

Playboy — журнал для мужчин, издающийся в США с 1953 года. В разное время на обложке издания появлялись Мэрилин Монро, Синди Кроуфорд, Памела Андерсон. Первый номер вышел 51-тысячным тиражом в декабре 1953 года. Сейчас Playboy выпускается на различных языках во всем мире. Русская версия журнала выходит с 1995 года.

В январе 2013 года сообщалось, что 88-летний Хефнер женился на модели Кристал Харрис. Тогда ей исполнилось 26 лет. Основатель Playboy собирался жениться на ней еще в июне 2011 года, однако за пять дней до назначенной даты модель сбежала от жениха.

В октябре 2015 года мужской журнал объявил об отказе от публикации в своей печатной версии полностью обнаженных моделей. Издание отказалось от подобных снимков, чтобы журнал получил рейтинг PG-13 и его смогли покупать и читать подростки. Последней откровенной фотографией на обложке стал снимок Памелы Андерсон. На первую целомудренную обложку в марте 2016-го поместили одетую модель Сару МакДэниел с аномальной пигментацией радужной оболочки глаз — гетерохромией.