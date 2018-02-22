Ошибка стала причиной ложной тревоги в аэропорту Хельсинки-Вантаа — на место отправили 14 единиц спасательной техники

14 пожарных машин и карет скорой помощи среагировали на сигнал о масштабной аварии на взлетных путях и отправились на вызов. Теперь спасательная служба ищет ответ на вопрос, что стало причиной ложной тревоги.

В четверг незадолго до полудня в Спасательную службу региона Кески-Уусимаа поступил сигнал о крупном происшествии в аэропорту Хельсинки-Вантаа. На вызов немедленно выехало 14 единиц спасательной техники, среди которых были пожарные авто и машины скорой помощи.

Внезапно пришел сигнал об отмене, и машины развернулись обратно. Никакой аварии на самом деле не произошло, передает служба новостей Yle.

Как заявляет начальник пожарной службы Юха Раяла, речь идет о человеческом факторе, который стал причиной ложной тревоги. Наверняка известно лишь то, что ни один из сотрудников не ошибся, набирая сигнал о тревоге вручную.

- У нас сейчас идут масштабные ремонтные работы, возможно, кто-то случайно оборвал провод и потом вставил его не на место. В любом случае, это из ряда вон выходящий случай, такого не должно происходить, — комментирует Раяла.

По мнению начальника пожарной службы, ситуация не должна вызвать тревогу. Он сравнивает происходящее с автоматической системой тревоги в отелях, которая ежедневно становится причиной ложных вызовов в службу спасения.

- Это сбой в системе, хотя и надо признать, что обычно сбои не принимают настолько широких масштабов.