”Оружие применяется на поражение”. Киев обвинил Россию в захвате украинских военных кораблей вблизи Керченского пролива. ФСБ подтвердила факт захвата и обстрела

Сообщается, что огонь был открыт после выхода украинских судов из российских территориальных вод. В результате обстрела потерял ход бронированный артиллерийский катер ”Бердянск”. Ранен один человек.

”Оружие применяется на поражение”, — говорится в сообщении ВМС Украины.

До удара по украинским кораблям командование ВМС Украины сообщило, что российские катера начали преследование украинских судов и потребовали остановиться под угрозой применения оружия.

ФСБ подтвердила факт обстрела и задержания украинских боевых кораблей. Об этом сообщили в Центре общественных связей спецслужбы, информирует Lenta.ru.

«Нарушившие сегодня утром государственную границу России суда ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" в 19.00 25 ноября осуществили очередную попытку незаконных действий в пределах территориального моря РФ», — говорится в сообщении. Уточняется, что украинские военные не реагировали на требования пограничников остановиться, при этом совершали опасное маневрирование.

«С целью принудительной остановки применено оружие. В результате в территориальных водах России в Черном море все три судна ВМС Украины задержаны. Трем раненым военнослужащим ВС Украины оказана медицинская помощь. Угрозы их жизни нет», — отмечается в сообщении ФСБ.

Инцидент произошел после того, как ФСБ обвинила три украинских корабля в нарушении российской государственной границы близ Керченского пролива и неподчинении властям. В спецслужбе назвали случившееся провокацией, командование ВМС Украины заявило, что корабли шли из Одессы в Мариуполь на законных основаниях. Вскоре Керченский пролив был перекрыт, а из Крыма в данный район была направлена российская боевая авиация.