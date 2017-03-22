Организаторов "Евровидения" разочаровал запрет для Самойловой посещать Украину

Европейский вещательный союз (EBU), организующий конкурс "Евровидение", разочарован решением Службы безопасности Украины (СБУ) запретить въезд в страну российской участнице конкурса Юлии Самойловой и попытается убедить власти Украины допустить до участия "всех артистов". Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте EBU.

"Мы должны уважать законы принимающей страны, однако глубоко разочарованы этим решением, которое, как кажется, противоречит как духу конкурса, так и идее всеохватности, который лежит в основе его иерархии ценностей", — сказано в заявлении европейского вещателя.

"Мы продолжим диалог с украинскими властями, чтобы добиться участия всех артистов в 62-м конкурсе Евровидения, который состоится в мае в Киеве" , — пообещал организатор конкурса.

Официальный представитель EBU Дейв Гудман заявил ТАСС, что союз следит за ситуацией и надеется на решение, которое позволит всем участникам въехать в Киев. "Мы в полной мере ожидаем, что может быть найдено решение, чтобы все делегации могли приехать на Украину для участия", — сказал он.

Гудман тоже отметил, что союз "понимает и уважает законы Украины и этим вопросом занимаются власти, с которыми у нас был хороший диалог с июня". "Ранее мы получили заверения от украинских властей, что в духе предстоящего события все те, кто желает посетить песенный конкурс "Евровидение" и кто не представляет угрозы, будут вольны сделать это и их безопасность будет гарантирована", — заключил официальный представитель.

На прошлой неделе организаторы "Евровидения" объявили, что у них нет никаких претензий к российской стороне, выбравшей для участия в конкурсе певицу Самойлову. При этом исполнительный директор конкурса Йон Ола Санд подчеркнул, что по вопросу участия российской исполнительницы решение должны принимать непосредственно украинские власти.

После того как СБУ объявила о своем решении ряд российских политиков предложили свои контрмеры — от бойкота конкурса до попытки добиться смены принимающей стороны.