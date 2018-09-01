Организатора покушения на Бабченко приговорили к 4,5 годам лишения свободы

Голосеевский районный суд Киева вынес приговор Борису Герману, обвиняемому в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко. Герман приговорен к 4,5 годам лишения свободы, сообщил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак журналистам в Киеве субботу, 1 сентября.

Герман пошел на сделку со следствием, полностью признав свою вину. Приговор вступит в силу через месяц. По словам Грицака, осужденный "сотрудничает со следствием, дает очень интересные показания, которые нами в дальнейшем будут проверяться и документироваться".

Как утверждает следствие, Герман получал из России деньги и указания по подготовке убийств, беспорядков и терактов в Украине. В частности, считается, что он нанял для убийства Бабченко волонтера Алексея Цымбалюка, который и рассказал об этих планах СБУ, а сейчас проходит по делу как свидетель.

Зачем СБУ инсценировала убийство Бабченко

В конце мая СБУ имитировали убийство Аркадия Бабченко в Киеве, объяснив это необходимостью раскрытия террористической сети. Герман стал одним из трех подозреваемых по "делу Бабченко", которые, по мнению следствия, играли конкретные роли в организации и подготовке покушения на Бабченко и, вероятно, на других известных журналистов и общественных деятелей из так называемого "списка 47-и". СБУ и военная прокуратура квалифицируют эти действия как подготовку терактов.