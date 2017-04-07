Организатор взрыва у школы в Ростове-на-Дону задержан и уже признал вину

Национальный антитеррористический комитет в пятницу сообщил о задержании организатора взрыва, произошедшего в четверг рядом с одной из школ в Ростове-на Дону. По сведениям НАК, причиной подрыва мог стать бытовой конфликт.

"В связи со взрывом, произошедшим утром 6 апреля в Ростове-на-Дону в районе улицы Социалистическая, в результате чего получил ранение прохожий, в средствах массовой информации стали распространятся всевозможные версии произошедшего. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий органами ФСБ и МВД было установлено, что взрывоопасный предмет изготовил и подбросил на пути следования пострадавшего хорошо знакомый с ним житель Ростова-на-Дону. Некоторое время назад между ними возник бытовой конфликт на почве личных неприязненных отношений, что и явилось причиной преступления. Предпринятыми мерами было оперативно установлено место нахождения преступника, который задержан", — говорится в сообщении НАК.

Информационный центр НАК обращает внимание граждан и средств массовой информации на то, что данное преступление не имеет отношения к террористической деятельности и является общеуголовным. По данному факту осуществляются необходимые следственные действия, отмечается в сообщении.

Задержанный по подозрению в совершении взрыва в Ростове-на-Дону мужчина признался в содеянном, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ростовской области.

"В кратчайшие сроки был установлен и задержан подозреваемый - 46-летний житель Ростова-на-Дону Эдуард Шарапов. В ходе допроса он пояснил, что у него были длительные неприязненные отношения с пострадавшим на почве ревности к женщине. Зная образ жизни потерпевшего и его маршрут, он решил совершить его убийство с помощью самодельного взрывного устройства", - сказал представитель ведомства.

По его словам, задержанный признался, что специально оставил фонарик, под который было замаскировано самодельное взрывное устройство, включенным, чтобы вид горящих светодиодов привлек внимание потерпевшего.

Собеседник агентства отметил, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий применялся обнаружитель скрытых видеокамер "Оптик-2", который позволил установить несколько видеокамер в зоне взрыва, зафиксировавших передвижение подозреваемого после совершения преступления.