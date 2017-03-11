Опубликовано уникальное и неизвестное ранее видео похорон Сталина

Опубликована уникальная цветная видеозапись, на которой запечатлены траурные мероприятия в Москве в день похорон генсека СССР Иосифа Сталина 9 марта 1953 года. Видео опубликовало радио "Свобода".

Это единственная известная на сегодняшний день независимая фото- и киносъемка события. Ее сделал сотрудник американского посольства, помощник военного атташе США в Москве майор Мартин Манхоф. Кадры, сделанные им из окна с видом на Кремль, стали единственным независимым киносвидетельством похорон Сталина. Запись длится примерно 10 минут.

5 марта 1953 года в "Правде" появилось сообщение о смерти Сталина — слухи об этом ходили по Москве уже несколько дней. К тому моменту майор американской армии Мартин Манхоф проработал в столице СССР уже больше года.

На хронике Манхофа, отснятой на цветную кинопленку, видно, как сотни солдат в шинелях образуют длинный коридор, по которому на Красную площадь выносят гроб с телом Сталина. Далее следует процессия из десятков высокопоставленных лиц — членов Политбюро и других высших чиновников. Они держат перед собой массивные похоронные венки.

Траурную процессию похорон Сталина показывали и раньше, но так — никогда. Сделанная с балкона американского посольства, необработанная съемка Мартина Манхофа показывает это событие в цвете и без прикрас, сообщает радио "Свобода".

Крупным планом показан затянутый красным гроб — на верхней крышке можно различить нечто вроде окошка, рядом лежит знаменитая сталинская военная фуражка. Гроб покоится на лафете, который тянет колонна кавалеристов. За гробом идут сотни людей. Перед мавзолеем Ленина толпятся сотни официальных лиц. Члены Политбюро выступают с траурными речами. Забальзамированное тело Сталина вносят в Мавзолей и помещают рядом с телом Ленина, из рук которого он и принял власть.

Снятая Манхофом хроника, вероятно, единственная в мире. Почти все остальные киноматериалы, посвященные похоронам Сталина, основывалась на кадрах, сделанных советскими государственными агентствами. Ими пользовались и западные СМИ. Лучшим образцом этого жанра стал официальный документальный фильм "Великое прощание", выпущенный Центральной студией документальных фильмов СССР.

Манхоф работал над своим фильмом как штатный сотрудник американского посольства, и отснятые им материалы, скорее всего, предназначались для американских спецслужб. Возможно, вглядываясь в эти кадры, они пытались понять, кто займет место Сталина. Именно безыскусность съемки, отсутствие монтажа и фильтров делают уникальными эти свидетельства поворотного момента советской истории.

В одной из сцен, которую Манхоф снял из окна американского посольства, толпа движется по Манежной площади в сторону Кремлевского проезда, выходящего прямо на Красную площадь. На других кадрах солдаты, стоящие в карауле у Кремлевского проезда, хлопают в ладоши и, подпрыгивая на месте, пытаются согреться в холодный мартовский день.

Историк из Сиэтла Дуглас Смит, первым обнаруживший материалы Манхофа и предоставивший "Настоящему Времени" эксклюзивный доступ к ним, считает, что именно такие сценки советской жизни без ретуши придают пленкам особую уникальность.